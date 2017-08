Turnverein feiert Jubiläum

Kommendes Wochenende feiert der TV Henggart seinen hundertsten Geburtstag. Am Freitagabend startet das Jubiläumsfest und der Verein blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Dann wird immer wieder geturnt und gefeiert – bis Sonntagabend.

Traditionell ist der Turnverein eng verknüpft mit der Weinland-Turnvereinigung (WLTV), die «nur» 32 Jahre jünger ist als der TV und jedes Jahr den Jugendweinland-Einzelturntag sowie den Weinlandturntag durchführt. Die Henggarter Turner nutzen nun ihr Jubiläum, um den grossen Weinlandturntag durchzuführen. «Wir dürfen mit 184 Turnern und 144 Turnerinnen eine sehr hohe Teilnehmerzahl verzeichnen», sagt WLTV-Präsident Florian Koch erfreut.

Auch in diesem Jahr bestreiten Gastsektionen die Wettkämpfe. Mit dabei sind Turnerinnen und Turner aus Belp, Brütten, Turbenthal und Niederrohrdorf.

DTV Henggart gefordert

Während bei den Turnern der TV Ossingen seinen Sieg wieder verteidigen will, sind bei den Turnerinnen die Gastgeber mit dem DTV Henggart gefordert, welche 2016 in Buch am Irchel die Wanderpreise gewonnen haben. Insgesamt werden an beiden Tagen 86 Wertungsrichter im Einsatz stehen. «Wir werden diese für sämtliche schätzbaren Disziplinen vorgängig schulen», sagt Sven Frei, technischer Leiter der WLTV. Der offizielle Festakt ist am Freitagabend, aber auch am Samstag ist ein grosser Showabend geplant. Es tritt unter anderen das Komikerduo Messer & Gabel auf. Die Wettkämpfe finden Samstag und Sonntag am Nachmittag statt. (rmü/red)