Turnvereine feiern goldene Hochzeit

Es begann mit einer Kontaktannonce in der Zeitschrift «Deutsches Turnen». Unterdessen können die Turnvereine Wiesendangen und Spaden auf eine fünfzigjährige Beziehung zurückblicken. Die stürmische Verliebtheitsphase – es wird von Handständen auf dem Tresen des Spadener Vereinslokals beim ersten Treffen 1969 berichtet – haben die Schweizer und die norddeutschen Turner schon eine Weile hinter sich. Trotzdem gilt gemäss dem Wiesendanger Vereinspräsident Reto Meier nach wie vor: «Wir haben es immer gut zusammen.»

Dorfchilbi dieses Wochenende

In Wiesendangen findet diesen Samstag und Sonntag jeweils ab Mittag die jährliche Dorfchilbi statt. Zwischen Schulstrasse und Dorfstrasse finden sich 14 Festwirtschaften und diverse Stände. Neben Autoscooter fahren und Ponyreiten können jüngere Besucher auch um die Titel als «schnällschti Wisidanger» konkurrieren oder sich beim Chilbi-Cup im Unihockey messen.(jke)

Eine goldene Hochzeit will begangen sein, egal ob zwischen Eheleuten oder Vereinen. So trafen diesen Donnerstag etwa 25 Turner und Turnerinnen aus Norddeutschland in Wiesendangen ein, um den Anlass zu würdigen. Von der Weindegustation über das gemeinschaftliche Fondue zum Besuch der Wiesendanger Chilbi wird die lange Verbundenheit zelebriert.

Gegenseitige Besuche

«Der Spass steht auf jedem Fall im Zentrum bei unseren Treffen», sagt Meier. Damit die Fernbeziehung auch klappt, finden diese etwa alle zwei Jahre abwechselnd in der Schweiz und in Deutschland statt. Neben dem Geselligen tausche man sich dabei aber auch über organisatorische Erfahrungen aus und gewinne so neue Ideen und Perspektiven. Und schliesslich darf natürlich das gelegentliche Plauschturnier bei den Treffen der Sportler ebenfalls nicht fehlen.

«Das Ziel ist sicher, dass Spaden und Wiesendangen auch in den nächsten fünfzig Jahren verbunden bleiben»Reto Meier, Präsident TV Wiesendangen

Auch wenn beim aktuellen Besuch Leute dabei sind, die besagte Handstände 1969 noch selbst miterlebt hatten, ist das Freundschaftsprojekt mittlerweile generationenübergreifend, so der 28-jährige Meier. «Besonders wenn wir nach Deutschland reisen, ist das Interesse bei unseren jungen Turnerinnen und Turnern immer riesig.» Zudem sei man darum bemüht, die Partnerschaft auszuweiten auf Riegen in nicht-turnerischen Disziplinen wie Handball und Bogenschiessen. So soll die Verbundenheit auch für die Zukunft gesichert werden. «Das Ziel ist sicher, dass Spaden und Wiesendangen auch in den nächsten fünfzig Jahren verbunden bleiben», so Meier. Aber, so weiss er: «Alles, was Bestand haben soll, muss man entwickeln und anpassen.»

Gemeinsame Zukunft

Bereits stehen auch die nächsten beiden Rendezvous: 2020 wird es die Wiesendanger zum Segelschiff-Festival SAIL nach Norddeutschland ziehen. Im Sommer 2022 steht zum Regionalturnfest der nächste Besuch in der Schweiz an. Dazwischen werden auch privat immer wieder Kontakte gepflegt. 2003 hat die Vereinsehe gar zu einer echten Ehe geführt: Die Spadenerin Dagmar Kappeler heiratete einen Wiesendanger, zog in die Schweiz und wurde langjährige Präsidentin der Frauenriege des Turnvereins Wiesendangen. Noch immer führt sie das Eltern-Kind-Turnen und die Turngruppe «Windelbomber» für Kleinkinder. Auch diese werden wohl, dereinst ihren Windeln entstiegen, an der gemeinsamen Geschichte von Spaden und Wiesendangen weiterschreiben.