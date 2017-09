Über Lutwisli wird noch nicht entschieden

Weniger als eine Woche dauert es noch bis zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Montag über die neue Bau- und Zonenordnung (BZO) in Wiesendangen. Gestern teilte der Gemeinderat mit, dass er seinen Antrag zur umstrittenen Einzonung des Gebietes Lutwisli (1,1 Hekt­aren) zurückzieht. Aus dem heutigen Landwirtschaftsland hätte eine Wohnzone werden sollen, in der Platz für rund hundert Wohnungen gewesen wäre. Mit dem Rückzug des Antrags ist auch die mögliche Auszonung von Gemeindegebiet in Liebensberg (0,6 Hektaren) vorerst auf Eis gelegt. Dieses Gebiet wird nur ausgezont, wenn das Lutwisli einesTages eingezont würde.

Die Gründe für den kurzfristigen Rückzug sind aber nicht politischer, sondern juristischer Natur. Der Wert eines Grundstücks kann sich durch eine Ein- oder Aufzonung massiv verändern: Mit den Grundeigentümern, in diesem Fall der Erbengemeinschaft Glauser, wollte die Gemeinde eine sogenannte städtebauliche Vereinbarung aushandeln. In dieser ist ein Infrastrukturbeitrag, also eine Abgabe an die Gemeinde, festgelegt, der rund 20 Prozent beträgt. Beim Lutwisli wären es 1,85 Millionen Franken.

Unklare Gesetzeslage

Doch nicht alle Personen der Erbengemeinschaft haben ihre Zusage zur Vereinbarung mit einer beglaubigten Unterschrift erteilt. Zudem ist am 6. September einer der Erben verstorben. Laut Gemeindepräsident Kurt Roth ist für die Gemeinde noch unklar, wie hier die Erbschaft geregelt ist. Roth sagt, man wolle sich im Oktober nochmals mit den Erben treffen. «Bis zuletzt haben wir gehofft, dass wir es noch zur Versammlung hinbringen», sagt er.

Die vom Gemeinderat beantragten Einzonungen. Quelle: Swisstopo (JM100004), Grafik da

Gemäss der gestern versandten Mitteilung erwägt der Gemeinderat aus finanziellen Überlegungen eine entsprechende Teilrevision der BZO im ersten Halbjahr 2018. Eventuell gar gleichzeitig mit der Festsetzung des Verkehrsrichtplans. Wenn die Gemeinde zu viel Zeit verstreichen lässt, sieht sie von den knapp zwei Millionen Franken vielleicht nur einen Teil oder gar nichts mehr.

Denn es herrscht Unklarheit im Kanton, wie viel die Besitzer von dieser Wertsteigerung bei einem Verkauf in Zukunft an den Kanton und die Gemeinden abgeben müssen. Derzeit ist das kantonale Gesetz über die Mehrwertabschöpfung in der Vernehmlassung, spätestens im Frühling 2019 soll es in Kraft treten. Der von der Gemeinde Wiesendangen gewählte Weg einer städtebaulichen Vereinbarung ist auch im Gesetzesentwurf des Kantons vorgesehen. Der Kanton will dann das Geld, das er durch Einzonungen einnimmt, in einen Fonds einzahlen, durch den er wiederum Auszonungen finanziell entschädigen kann. «Ob wir dann von diesem Geld etwas für die Auszonung in Liebensberg erhalten würden, ist fraglich», sagt Roth.

«Gar nicht so dringend»

Ob die Chancen, das Lutwisli einzuzonen, durch eine spätere, separate Abstimmung steigen oder sinken, ist für Roth schwierigabzuschätzen. «Vielleicht haben sich die Gemüter bis dann wieder ein wenig beruhigt, andererseits könnte die Debatte im nächsten Jahr noch stärker aufflammen.»

Lucia Gerber von den Grün­liberalen Wiesendangen, die sich zusammen mit einer Interessengruppe aus Anwohnern mit Flugblättern gegen sämtliche Einzonungen wehrt, ist von der kurzfristigen Antragsänderung überrascht. Sie sagt: «Es zeigt aber auch, dass da für etwas pressiert wird, das gar nicht so dringend ist.» Laut Gerber waren die Auswirkungen auf die Gemeinden in der Vernehmlassung des neuen Gesetzes zur Mehrwertabschöpfung ein grosses Thema im Kantonsrat. Sie ist nicht überzeugt, dass sich das Gesetz stark am Entwurf orientieren wird. Sie bezweifelt, dass die Gemeinden mit dem neuen Gesetz weniger Geld bekämen, und plädiert für Geduld. (Landbote)