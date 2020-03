Über Stock und Stein durch die Jahrmillionen

Im Zürcher Weinland bohrt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) momentan an zwei Orten in die Tiefe. Und schon Ende der 1990er-Jahre führte sie bei Benken eine Tiefbohrung durch. Mit diesen Bohrungen untersucht die Nagra die Gesteinsschichten in grosser Tiefe genauer, vor allem den Opalinuston. In ihm soll dereinst das Endlager für hoch radioaktive Abfälle gebaut werden.

Welche Schichten durchbohrt die Nagra? Wann sind die Gesteine entstanden, und wie sehen sie aus? Zwar entnimmt die Nagra Bohrkerne aus dem Untergrund, untersucht sie und führt Tests im Bohrloch durch. Doch auch für den Laien gibt es die Möglichkeit, diese Gesteine zu sehen. Wer von Marthalen 20 Kilometer Richtung Nordwesten wandert, der durchquert all jene Schichten, welche die Nagra durchbohrt.

Erdinneres drückte nach oben

Der Opalinuston ist an allen drei Bohrstandorten gut 100 Meter dick. Doch im Osten bei Trüllikon beginnt die Tonschicht 840Meter unter der Erdoberfläche, bei Marthalen im Westen in 570 und weiter nördlich bei Benken in 540 Meter Tiefe. Verbindet man diese drei Messpunkte miteinander, ergibt dies ein Dreieck, das leicht nach Südosten gekippt ist. Die Gesteinsschichten liegen also etwas schräg im Untergrund und nähern sich in nordwestlicher Richtung der Erdoberfläche. Das ist die Grundlage dieser Geschichte – und der Weg zurück in die Vergangenheit.

Aber warum liegen die Gesteinsschichten nicht horizontal? Der Grund liegt im geologischen Untergrund aus Granit (siehe Darstellung).

Süddeutsche Schichtstufenlandschaft - schematische Darstellung. (Für eine grössere und detailliertere Ansicht klicken Sie auf das Bild.)

Anders als die vielen Schichten darüber, die aus abgelagerten Sedimenten bestehen, hat das kristalline Grundgebirge seinen Ursprung im Erdinnern: Magma stieg auf, kühlte unter der Erdoberfläche langsam ab, und aus Kristallen bildete sich der Granit. Oder bildhaft ausgedrückt: Die Sedimentschichten liegen wie ein Stapel Jasskarten verschiedener Farben auf einem Tisch, dem Grundgebirge. Weil die afrikanische gegen die eurasische Kontinentalplatte drückte, tat sich vor etwa 50 Millionen Jahren nördlich des heutigen Basel in der Erdkruste ein Graben auf. Der Oberrheingraben entstand.

Stapel Jasskarten umgekippt

Im Graben sank das Gestein bis zu vier Kilometer in die Tiefe, sodass das Grundgebirge westlich und östlich des Oberrheingrabens nach oben gedrückt wurde – die Vogesen und der Schwarzwald waren geboren. Zurück zum Bild mit den Jasskarten: Durch die Anhebung des Schwarzwalds respektive des Tischs geriet der Jasskartenstapel darüber in Schräglage, und die Gesteinsschichten wurden bis an die Erdoberfläche geschoben. Geologen bezeichnen die Gegend, die bis in den Kanton Schaffhausen hineinreicht, als Süddeutsche Schichtstufenlandschaft. Eine solche gestufte Landschaft gibt es auch westlich der Vogesen, einfach mit spiegelsymmetrischer Abfolge der Schichten. Soweit der Grund, wieso die Sedimentschichten Richtung Nordwesten eine nach der anderen ans Tageslicht kommen.

Munot aus Malmkalk

Den Anfang machen die Kalkschichten des Weissjura, auch Malm genannt. Im Weinland sind sie noch überdeckt mit kiesigen Ablagerungen der letzten Eiszeit (Bild 1) sowie mit weiteren Schichten aus der Zeit des Tertiärs.



Bild 1: Lockergestein / Kies

Doch dann, zum Beispiel am Rheinfall, lugt der weisse Kalkstein zum ersten Mal hervor. Überquert man den Rhein und die Stadt Schaffhausen, geht es hoch zum Höhenzug Randen, der aus diversen Kalkarten des Weissjura besteht. Ein Beispiel sind die Wohlgeschichteten Kalke (Bild 3).



Bild 3: Wohlgeschichtete Kalke

Sie sehen aus wie eine Mauer aus natürlichen Backsteinen. Einst wurde der Kalk in Steinbrüchen abgebaut – um etwa den Munot zu bauen.

Tintenfisch in Gehäuse

Nach dem harten, hellen Kalk auf dem Randen beginnen am Westhang die weicheren, dunkleren Schichten des Braun- und Schwarzjura, auch Dogger und Lias genannt. Und im Braunjura liegt er, der Opalinuston (Bild 4).



Bild 4: Opalinuston

Das graue Gestein sieht man in alten Gruben in der Nähe von Siblingen, wo der Ton einst für die Ziegelindustrie abgebaut wurde. In ihm findet man versteinerte Ammoniten. Das sind schneckenförmige Gehäuse, in denen tintenfischähnliche Wesen lebten und die dank der Luftkammern im Gehäuse durch das urzeitliche Jura-Meer schwammen.

Schwarze Teufelsfinger

Weiter geht die Wanderung nordwestwärts den Abhang hinunter ins Tal und damit weiter zurück in der Zeit. Ganz hinten im Tal, in Beggingen, führt eine kleine Strasse durch einen Einschnitt im Gelände, Hohle Gasse genannt. Zu sehen gibt es da den Posidonienschiefer (Bild 5).



Bild 5: Posidonienschiefer

Der weiche Schiefer wurde in der unteren, sauerstoffarmen Zone eines etwa 200 Meter tiefen Meeres abgelagert. Das war vor rund 175 Millionen Jahren. Auf den Äckern rund um Beggingen findet man weitere Gesteine, etwa den harten Arietenkalk (Bild 6).



Bild 6: Arietenkalk

Mit etwas Glück findet man darin Belemniten, umgangssprachlich auch Donnerkeile oder Teufelsfinger genannt. Die Tiere ähnelten den heutigen Kalmaren.

Sand aus Skandinavien

Weiter geht die Wanderung in nordwestlicher Richtung. Nun verlässt man den Jura und betritt die Trias. Geologen zogen zwischen den zwei Zeitaltern eine Grenze, weil vor etwa 200 Millionen Jahren das fünftgrösste Massenaussterben der Erdgeschichte stattfand. Als Ursache werden heftige Vulkanausbrüche vermutet. Der oberste, jüngste Zeitabschnitt der Trias heisst Keuper. Im ehemaligen Steinbruch Seebi sind gleich mehrere Gesteinsschichten aus jener Zeit zu sehen. Weit oben in der Felswand, durch die ein Wanderweg führt, liegt der Stubensandstein (Bild 7).



Bild 7: Stubensandstein

Vor etwa 210 Millionen Jahren transportierten Flüsse mit starker Strömung den groben Sand hierher. Diese Körner stammen von einem Gebirge aus Granit, das damals bis ins heutige Tschechien reichte. Unterhalb dieses Sandsteins liegen die Bunten Mergel (Bild 8), entstanden aus schlammigen Ablagerungen in Flüssen.



Bild 8: Bunte Mergel

Die dickste Gesteinsschicht im Steinbruch ist der Schilfsandstein, der mal grün (Bild 9), mal violett (Bild 10) gefärbt ist.



Bild 9: Schilfsandstein (grün)



Bild 10: Schilfsandstein (violett)

Der Weg, den die feinen Sandkörner einst zurücklegten, ist eindrücklich: Sie stammen aus dem heutigen Skandinavien. In der Keuper-Zeit durchflossen mächtige Flüsse eine riesige Senke – Geologen nennen sie Germanisches respektive Mitteleuropäisches Becken. Umgeben war die Senke von Gebirgszügen, wo das Gestein verwitterte und von den Flüssen unten in der Ebene als Sediment abgelagert wurde, Schicht für Schicht. Zeitweise wurde das Becken vom Meer überflutet. Verdunstete das Meerwasser an seichten Stellen, bildete sich Gips, wie er zum Beispiel im Lachenbruch oberhalb von Schleitheim einst abgebaut wurde (Bild 11).



Bild 11: Gips (rosa und weiss)

Meer kam und ging wieder

Vor der Keuper-Zeit, vor 235 bis 243 Millionen Jahren, war das Becken von Meer bedeckt, und der Muschelkalk lagert sich ab (Bild 12).



Bild 12: Muschelkalk

Dieser Kalk ähnelt jenem aus der Jura-Zeit, nur ist er fast 100 Millionen Jahre älter. Man findet die mächtigen Ablagerungen, wenn man ins Tal der Wutach steigt, dem Grenzfluss zu Deutschland. Doch der Fluss ist kein Hindernis, um diese Gesteinsgeschichte fertig zu erzählen: Dank einer kleinen Brücke über die Wutach gelangt man trockenen Fusses in ein kleines Seitental. Dort findet man die letzte Sedimentschicht – oder eben die letzte Jasskarte: den roten Buntsandstein (Bild 13).



Bild 13: Buntsandstein

Damals lag das Germanische Becken trocken, es herrschte ein Wüstenklima. Und dann: Unten in einem Tobel ist es, das Grundgebirge aus Granit (Bild 14) – oder der Tisch, auf dem der Stapel aus Jasskarten liegt.



Bild 14: Granit

Haben Sie die Lücke in dieser Geschichte bemerkt? Zwischen der grünen und der blauen Farbe in der Darstellung unten klafft ein Loch von etwa 80 Millionen Jahren. Es ist die Kreidezeit, in der zum Beispiel auf der Insel Rügen oder am Ärmelkanal die berühmten weissen Kreidefelsen entstanden. Doch dafür war ein Meer nötig, das es bei uns nicht gab: Das Land wurde am Ende der Jura-Zeit angehoben, im tropischen Klima der Kreide verwitterte der Malmkalk stark. In tiefen Erosionsspalten lagerte sich Eisen als Bohnerz ab (Bild 2).



Bild 2: Bohnerz