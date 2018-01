Überarbeiteter Budgetentwurf mit leicht tieferem Steuerfuss

Die Steuern in Seuzach sollen um 9 statt um 12 Prozentpunkte steigen. Dies geht aus dem überarbeiteten Seuzacher Budgetentwurf hervor, welchen der Gemeinderat der Gemeindeversammlung am 18. Januar präsentieren wird. Er liegt seit heute auf und ist auch auf der Gemeindewebseite aufgeschaltet. Unter dem Strich hat der Gemeinderat gegenüber dem von der Gemeindeversammlung am 4. Dezember zurückgewiesenen Budget 675 800 Franken eingespart. Budgetiert ist weiterhin ein Plus von rund 190 000 Franken. Der Aufwand beträgt neu 35,05 Millionen Franken. Mit den neu vorgeschlagenen 83 Prozent und den 18 Prozent des Sekundarschulkreises hätte Seuzach neu ab 2018 einen Gesamtsteuerfuss von 101 statt der nicht akzeptierten 104 Prozent. (dt)