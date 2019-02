Überbauung der Traube erst einmal abgeblasen

Das Mehrfamilienhaus, das die Gemeinde Dägerlen letzten Sommer auf dem Grundstück des Gasthofes Traube bewilligte, wird nicht gebaut. «Wir hatten anlässlich eines Treffens mit Vertretern des Baurekursgerichtes die Wahl zwischen starken Anpassungen oder aber einem neuen Projekt», sagt Ernst Keller junior von der Besitzerfamilie aus Regensdorf. Er hat sich für ein neues Projekt entschieden. «Das ursprüngliche haben wir zurückgezogen.»

Damit könnten alle, die den alten Gasthof erhalten wollen, aufatmen. Aber nur vorläufig. Denn das neue Projekt soll laut Keller noch im laufenden Jahr eingereicht werden.

Zwei statt eins

Im Unterschied zum ursprünglich geplanten grossen L-förmigen Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen plant die E.Keller Immobilien AG nun zwei kleinere Mehrfamilienhäuser mit etwa gleich viel Wohnungen, die von der Strasse aus gesehen etwas versetzt parallel liegen.

«Wir hoffen natürlich noch immer, dass die Traube nicht abgerissen wird.»



Die Lage der beiden Häuser sei durch die vorgeschriebene Mantellinie gegeben, sagt Keller. Das erste Projekt habe nicht exakt dem Grundriss der heutigen Traube entsprochen, räumt er ein. Der Gemeinderat hatte dazu aber seinen Segen in Form von Ausnahmebewilligungen erteilt.

Doch die Sonderbewilligung sei zu wenig begründet worden, fanden Vertreter des Baurekursgerichtes bei einem gemeinsamen Treffen vor Ort Mitte Dezember und taten kund, dass sie diese bewilligten Ausnahmen nicht gutheissen würden.

Innerer Verdichtung

Dass der Gemeinderat dem umstrittenen Bauprojekt seinen Segen erteilt hatte, begründet Gemeindepräsident Markus Kyburz damit, dass die Gemeinde das Bauprojekt «als einen gangbaren Weg für eine vernünftige Umsetzung von innerer Verdichtung» erachtet habe. Zumal der heutige Freiraum, wo sich heute Parkplätze und Terrasse befinden, weiter bestanden hätte.

Anders sieht das Anstösserin Patricia Claman. Sie hat gegen die Baubewilligung des Gemeinderates erfolgreich rekurriert. «Zwei kleinere Mehrfamilienhäuser mit ein bisschen Luft dazwischen wären besser als ein massives Gebäude», sagt sie. «Aber wir hoffen natürlich noch immer, dass die Traube nicht abgerissen wird.»

Pläne, dass die Gegner des Abrisses die Liegenschaft mit beispielsweise einer noch zu gründenden Genossenschaft erwerben würden und in der Traube ein Gemeinschaftszentrum mit Restaurant und Kursangebot zu betreiben, seien beim Besitzer leider auf taube Ohren gestossen.

In der gegenwärtigen Verschnaufpause hoffen Claman und die rund 260 Einwohner, welche die Petition zum Erhalt der Traube letztes Jahr unterschrieben haben, auch auf die Schützenhilfe des Zürcher Heimatschutzes (ZHS). Dieser will den ehemaligen Gasthof in Rutschwil unbedingt unter Schutz stellen, wie er im vergangenen Oktober kundtat.

«Wir finden es nicht richtig, dass die Traube angesichts ihres hohen Situationswertes nicht im kommunalen Inventar der schützenswerten Güter aufgeführt ist», sagt ZHS-Vorstandsmitglied Kaspar Zwicky. Dieser Umstand erscheine im Vergleich zur Unterschutzstellung des alten Pfarrhauses in Rutschwil, welches bei einer Bewertung durch ein auswärtiges Büro die gleiche Punktzahl erhalten habe, willkürlich, findet der Rechtsanwalt, der im Bauausschuss des ZHS sitzt.

Aufsichtsbeschwerde hängig

Der Heimatschutz hat deshalb schon im Oktober 2018 eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Gemeinderat Dägerlen, respektive die Nicht-Inventarisation der Traube, eingereicht. Diese ist momentan noch hängig. Solange das alte Gasthaus nicht im kommunalen Inventar der schützenswerten Objekte aufgeführt ist, sind dem ZHS die Hände in Sachen Rekurs gebunden.

(Der Landbote)