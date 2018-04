Unwetterschäden deutlich gestiegen

Die Unwetter im vergangenen Jahr hinterlassen ihre Spuren in der Rechnung der Gebäudeversicherung: Die abgeschätzte Schadensumme beträgt 64,8 Millionen Franken. Im Vorjahr lag dieser Betrag nur bei 38,2 Millionen Franken.

Das Unwetterjahr 2017 war nicht nur teurer als das Jahr 2016. Die Schadensumme übersteigt auch den Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, wie aus dem am Mittwoch publizierten Geschäftsbericht der Gebäudeversicherung Kanton Zürich hervorgeht.

Alleine die Gewitter- und Hagelstürme in der Region Winterthur und im Weinland am 1. und 2. August verursachten Schäden in der Höhe von fast 23 Millionen Franken (far/sda)