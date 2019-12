Vandalen wüten in Neftenbach

In den Herbstferien wurde das Schulhaus Auenrain mehrfach von Vandalen heimgesucht. An einem Wochenende Mitte Oktober rissen die ungebetenen Gäste zum Beispiel Festbänke aus der Halterung und zündeten sie an.

Oder sie bestiegen mit gestohlenen angeschleppten Leitern das Mehrzweckhallendach. «Danach war alles voller Scherben, Abfällen und Rückständen von Alkoholika und Joints», sagt Gemeinderat Peter Meier (Freie Wähler/GLP), derseit September Mitglied des Gemeinderats ist und die Liegenschaften der Gemeinde unter sich hat.

Ein paar Tage nach diesen Verwüstungen brachen Unbekannte in einen Bagger bei der Baustelle für das neue Schulhaus ein. Ob es dieselben Täter waren, weiss man nicht. Der kurze zeitliche Abstand könnte aber darauf hinweisen, wie ein Fachmann sagt. Sie stahlen einen blauen Markierspray und versprühten diese auf dem Pausenplatz, dem Brunnen, den Säulen des Schulhausvordachs und den Fassaden.

«Soziale Kontrolle fehlt»

Der jüngste Vorfall hat sich erst vor ein paar Tagen ereignet. Die Zerstörungswütigen haben auf dem Schulsportplatz die Aluminium-Schutzbehälter für die Hochsprungmatten demoliert. «Diese wurden mit Füssen oder Steinen grauenhaft traktiert», sagt Meier.

Als einen Grund für die Häufung böswilliger Beschädigungen sieht er fehlende soziale Kontrolle. «Als hier noch ein Schulhauswart wohnte, rief er kurz rüber und Ruhe war.» Wo es Sinn macht, will Meier diese Praxis des am Ort wohnenden Hauswarts künftig wieder ins Auge fassen.

«Diesen Vandalismus der letzten Monate können wir nicht länger tolerieren.»







Die Schulhausanlagen seien abends ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Neftenbach und Winterthur, die Schutz vor Witterung und neugierigen Blicken suchen würden, sagt Schulpräsident Markus Ruf. «Solange sie sich dort nur aufhalten, stören sie nicht, aber diesen Vandalismus der letzten Monate können wir nicht länger tolerieren.»

Schule und Liegenschaftenabteilung würden hier zusammenarbeiten. «Wir gedenken nicht im Alleingang etwas zu unternehmen, sondern sind in engem Kontakt und besprechen das weitere Vorgehen gemeinsam», so Ruf. Die Gemeinde will auf jeden Fall «solche Untaten und die daraus entstandenen Schäden» nicht tatenlos hinnehmen. «Vorfälle werden konsequent angezeigt, damit sie womöglich den Verursachern verrechnet werden können», sagt Meier.

Viele Plätze, an denen man sich in Anonymität aufhalten könne, seien gefährdet. Die Gemeinde müsse leider Massnahmen ergreifen, Hilfsmittel wie Videoüberwachung inklusive. «Eine Überwachungsgemeinde wollen wir aber nicht werden.» Das löse das Problem nicht, sondern verschiebe es lediglich, so Meier.

«Kein Schnellschuss»

Die Behörden wollen nun ein ganzheitliches Konzept für die ganze Gemeinde erstellen. «Keinen Schnellschuss», wie Meier sagt. Man müsse sich fragen, was man auf welche Art erreichen wolle. Auch Prävention sei ein Teil davon. Oder die Frage, wie oft der Gemeinde-Sicherheitsdienst patrouilliere. Heute ist dieser meist in der Nachtzeit der Wochenenden unterwegs.

«Vandalismus ist nicht neu, weder in der Gemeinde Neftenbach, noch andernorts, jedoch die Häufigkeit und das Ausmass der Schäden», sagt Meier. Er erinnert sich daran, wie schon vor über zehn Jahren jeweils an Grümpelturnieren Schutzhüllen aufgeschlitzt wurden.

Die Kantonspolizei ermittelt in den jüngsten Neftenbacher Fällen. «Wir stellen das Puzzle zusammen und rapportieren, die Bestrafung hängt dann nicht mehr von uns ab», sagt Mediensprecher Stefan Oberlin.

Was empfiehlt die Kapo? «Je nach Situation etwas anderes.» Bei Einfamilienhäusern komme öfters die Schockbeleuchtung zum Einsatz: Spots mit Bewegungsmeldern, die Eindringlinge unverhofft ins Rampenlicht setzen.