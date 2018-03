«Vielleicht sind wir zu bequem»

Nachgefragt

«Der Alltag ist Politik»

Was ist die Rolle eines Frauenvereins im Jahr 2018?

Andrea Gisler: Die lokalen Frauenvereine funktionieren ganz unterschiedlich. Einige sind mehr auf gemeinsame Ausflüge ausgelegt, andere auf gemein­nützige Aufgaben, einige haben viele, aktive Mitglieder, andere dümpeln etwas vor sich hin. Grundsätzlich ist es aber so, dass Freiwilligenarbeit in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr wichtig ist. Deshalb kann man nicht sagen, dass Frauen­vereine überholt seien. Sie können für Frauen nach wie vor ein wichtiges Netzwerk sein.



Frauenvereine sind politisch wenig aktiv. Zu Recht?

Das politische Engagement gehört traditionellerweise nicht zu den Kernaufgaben der Frauenvereine. Die Frauenvereine hätten meiner Meinung nach aber ein grosses Potenzial, um Frauen in der Lokalpolitik weiterzu­bringen. Um Politik zu machen, braucht man ein Netzwerk. Wenn man in ein Amt will, braucht man eine Basis. Der Frauenverein könnte diese Basis jenseits von Parteigrenzen bieten.



Wieso dann trotzdem diese Zurückhaltung bei den Vereinen?

Das hat wohl verschiedene Gründe. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass bei uns das Frauenstimmrecht sehr spät eingeführt wurde. Politik sei ein Drecksgeschäft, davor wolle man die Frauen bewahren, hiess es früher. Das ist wahrscheinlich immer noch in den Köpfen vieler älterer Frauen. Aber der Alltag ist Politik. Man kann sich davor nicht verschliessen. Und man muss ja als Frauenverein nicht zwingend mit poli­tischen Forderungen auftreten, man kann ja auch neutral poli­tische Fragen thematisieren, etwa mit Vorträgen.