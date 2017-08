Wachsen, aber im Rahmen

Die Gemeinde Elsau soll wachsen. Unter anderem ist dies im kantonalen Richtplan so vorgesehen. Von heute 3600 Einwohner soll sie in den nächsten Jahren um 900 Personen wachsen. Um dieses Ziel erreichen zu können, soll vor allem verdichtet gebaut werden, das sehen die übergeordneten Gesetze von Bund und Kanton so vor.

Verdichtetes Bauen

Die revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) soll jene von 2004 ersetzen. Ein Vergleich zwischen den beiden zeigt die wichtigsten Änderungen auf:

• Höhere Ausnützungsziffern: Auf jedem Grundstück soll mehr Platz verbaut werden können. Die Ziffer zeigt das Verhältnis zwischen Baufläche und Grundstück auf und soll in allen Wohnzonen um fünf Prozent erhöht werden. Maximal erlaubt sind 55 Prozent in der dreigeschossigen Wohnzone, die bei einer Arealüberbauung um weitere zehn Prozent erhöht werden könnten. In der eingeschossigen Wohnzone soll die Ziffer neu 20 statt 15 Prozent betragen.

• Geringere Grenzabstände: Die Äbstände zur Grundstücksgrenze sollen sich verringern. Der sogenannt grosse Grundabstand, jener auf der Seite mit mehr Fenstern, verringert sich in allen Wohnzohnen um zwei Meter und beträgt im Schnitt noch neun Meter. Der kleine Grundabstand verringert sich im Schnitt um etwa einen Meter auf noch viereinhalb.

• Unter- und Attikageschosse: Neu soll in allen Wohnzonen ein Untergeschoss zulässig sein. Allerdings nur sofern sich «eine genügende Belichtung der Räume vom natürlichen Terrainverlauf her ergibt». Auch Attikageschosse auf Flachbauten sollen mit der neuen BZO erstmals erlaubt sein.

Zwei neue Wohnzonen

Nebst diesen Massnahmen ist aber trotzdem noch eine Umzonung vorgesehen: 2,6 Hektare des Gebiets Rietwisen neben den Gleisen zwischen Räterschen und Schottikon soll von einer Reserve- in eine Wohnzone umgezont werden. Dies ist mit einer Gestaltungsplanpflicht verbunden. Ein Investor müsste also auch sein Projekt vor dem Bau von der Versammlung abnehmen lassen. In der BZO hat die Gemeinde Auflagen für den Gestaltungsplan festgehalten, die auf Einwendungen von Anwohnern basieren. So muss die Heizung und das Warmwasser zu mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, der Lärmschutz muss gewährleistet sein und eine «zweckmässige Erschliessung mit attraktiven Verbindungen für den Fuss- und Veloverkehr» sind Bedingungen. Ausserdem müsse die Gestaltung des Freiraums eine hohe Qualität aufweisen.

Eine neue Wohnzone ist auch im heutigen Gewerbeland «Im Rifenbrunnen» beim Bahnhof Schottikon geplant. Ein Gewerbeanteil von 25 Prozent soll jedoch in der neuen Wohnzone erhalten bleiben. Auf diesen Anteil kann laut der BZO allerdings wiederum verzichtet werden, wenn «zum Zeitpunkt der Festsetzung des Gestaltungsplans keine Nachfrage nach gewerblicher Nutzung besteht». Bei diesem Gestaltungsplan gelten die gleichen Bestimmungen wie im Gebiet Rietwisen.

Die Gemeinde schreibt, dass sie durch diese neuen Zonen «bei der Finanzkraft deutlich zulegen» werde, da die Infrastruktur bereits gut ausgebaut sei. Allerdings ist ein Ausbau der Primarschule nur eine Frage der Zeit.

Die BZO-Gemeindeversammlung findet am 21. September statt.An dieser können auch einzelne Abänderungsanträge gestellt werden. (Landbote)