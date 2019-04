Wäscht hier ein Landwirt seinen Traktor im Fluss?

Vergangenen Mittwoch verbrachte ein «Landbote»-Leser einen gemütlichen Grillabend mit seiner Familie an der Thur bei Thalheim. Gegen neun Uhr spielt sich in einiger Entfernung etwas ab, was die Familie nicht genau einordnen kann: Eine Person fährt mit einem Traktor an einer seichten Stelle in die Thur und scheint das Gefährt mit daran befestigtem Werkzeug im Wasser zu waschen.

«Zuerst tauchte er die Maschine, keine Ahnung, was das hintendran genau ist, ins Wasser und liess sie rattern, danach fuhr er mehrmals hin und her, wohl um die Pneus zu waschen», schildert der Leser den Vorfall in einer E-Mail an den «Landboten». Er machte ein Foto aus der Entfernung, mehr sei nicht zu erkennen gewesen, auch das Nummernschild nicht.

Busse durch Statthalter

Gemeinderat Guido Roggensinger ist zuständig für den Bereich Landwirtschaft und sagt auf Anfrage: «Das ist sehr ungewöhnlich und sicher nicht üblich.» Er habe keinerlei Kenntnis des Vorfalls vom Mittwoch, und auch ähnliche Vorkommnisse seien ihm nicht bekannt. Es gebe einige Landwirte in Thalheim, die eine Bewilligung für mobile Wasserpumpen hätten. Dafür müsse man jedoch Leitungen legen und fahre nicht mit dem Traktor ins Wasser.

«Aufgrund der Schilderungen ist es durchaus möglich, dass eine fehlbare Handlung vorliegt.»



Eine Anfrage beim kantonalen Baudepartement ergibt folgende Antwort von Mediensprecher Wolfgang Bollack: «Für eine fundierte Beurteilung des Falls müssten wir detaillierter wissen, was vorgefallen ist. Aufgrund der Schilderungen ist es aber durchaus möglich, dass eine fehlbare Handlung vorliegt.»

So könne es beispielsweise zu einer Verunreinigung des Wassers gekommen sein, etwa indem Öl abgeschwemmt wurde, oder die Gewässerökologie über und unter Wasser könnte durch die Einwirkung der Räder Schaden genommen haben. Für Straftaten sei die Kantonspolizei zuständig.

Polizeisprecher Marc Besson schreibt nach Analyse des Fotos: Bei der angehängten Maschine handle es sich am ehesten um ein Mulchgerät. Der Landwirt dürfte wohl sein Anbaugerät und den Traktor von Erdresten gereinigt haben. «Das wäre zumindest eine Sorgfaltspflichtverletzung gegenüber dem Gewässer.»

Sämtliche landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte seien zwingend auf einem dafür vorgesehenen Waschplatz zu reinigen. Geahndet würde der Vorfall bei einer Anzeige als Übertretung und mit einer Busse durch das Statthalteramt bestraft. Von anderen Fällen hat die Polizei bisher ebenfalls keine Kenntnis.

