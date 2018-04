Warum Hettlingen im Weinland liegt

Mit dem ÖV ans Weinländer Herbstfest

Hoffnung auf möglichst wenige Autos

Um den rund 30 000 erwarteten Besuchern ein sicheres Winzerfest zu ermöglichen, bieten der ZVV und das OK Hettlingen folgendes Angebot an: Die S33 verkehrt wie gewohnt zweimal pro Stunde und Richtung von und nach Hettlingen. - Die S24 hält Sa und So während den Festzeiten in Hettlingen. So sind Besucher aus Andelfingen in gut 5 Minuten in Hettlingen. - Ein Shuttle-Bus verkehrt am Sa und So stündlich von Thalheim an der Thur über Hettlingen nach Seuzach. Am Bahnhof Thalheim-Altikon besteht Anschluss an die S29 nach Stammheim–Stein am Rhein. - Vom Bahnhof Hettlingen zum Festgelände verkehrt ein Shuttle-Bus.- Das Nachtangebot wird ausgebaut. Mit dem Nachtbus N64 gelangen Besucher die ganze Nacht hindurch Richtung Flaach–Riet und Winterthur. Daneben verkehrt die SN3 jede Stunde ab Hettlingen nach Winterthur und Andelfingen–Schaffhausen. (dt)