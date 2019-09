Was aus dem Sagi-Areal werden soll

Es ist ein denkwürdiger Vertrag, der am 21. Januar 1919 abgeschlossen wurde. Zumindest für Martin Surbeck. Der Hettlinger Sägereibesitzer hält ein feinsäuberlich in Tinte verfasstes Schriftstück in die Höhe. Dieses besagt, dass die prominent gelegene Sägerei am Dorfeingang von Hettlingen samt dem Restaurant Hirschen vor hundert Jahren von Friedrich Furrer an Jakob Surbeck, seinen Urgrossvater überging.

«Surbeck ist Geschichte», sagt der Ur-Enkel heute. Und er hat im doppelten Sinne des Ausdrucks recht: Die Sägerei Surbeck, die Martin Surbeck in vierter Generation führt, hat eine lange Geschichte. Und die letzte Sagi im Bezirk wird bald auch Geschichte sein. Seit 40 Jahren arbeitet er dort. Seit 25 führt er sie. «Nächstes Jahr erhalte ich die AHV» sagt er. «Hey, irgendwann muss ich ja aufhören.»

Rund 30 Wohnungen

«Es rentiert sich nicht mehr, eine Sägerei zu betreiben», sagt Martin Surbeck. «Wir sind in der Schweiz im Vergleich zum Ausland zu teuer.» Deshalb ist die Aufgabe der Sägerei beschlossene Sache. Auf dem rund 4500 Quadratmeter grossen Areal soll Wohnraum entstehen. Auch im Restaurant Hirschen. «Etwa 30 Wohnungen soll es geben», erzählt der 64-Jährige. Ein Vorvertrag mit der Primo Immobilien AG Seuzach sei bereits unterzeichnet. Das Areal der Sägerei liegt am Dorfeingang entlang der Schaffhauserstrasse in der Kernzone von Hettlingen. Dort herrscht die Pflicht, einen Gestaltungsplan zu erstellen. Jener für das Sagi-Areal liegt seit 14 Tagen auf.

So soll es dereinst bei der Sagi aussehen. Das prominente Haus an der Ecke ist der Hirschen. Bild: PD

Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser und fünf Reihenhäuser (siehe Modellansicht). Ein Gebäude stellt einen Anbau an den Hirschen dar. Ein weiterer Bau soll quer zur Schauffhauserstrasse und einer an der Mitteldorfstrasse zu stehen kommen. Die fünf Reihenhäuser stehen hinter dem Hirschen parallel versetzt. «Die jetzige Anordnung ist dichter, als ich es mir vorgestellt hatte», räumt Martin Surbeck ein. Hinter dem Hirschen hätte er sich einen kleinen Park gewünscht. Doch das war wegen baulicher Vorgaben nicht möglich. Das Sagi-Areal gehört zu einem Entwicklungsgebiet, welches sich nach dem Raumentwicklungskonzept «Leitbild Dorf» zu richten hat.

Demnach soll vor dem Hirschen ein Freiraum entstehen. Mit der Konsequenz, dass die Verhältnisse im hinteren Teil des Sagi-Areals enger werden. Im Bericht zum Gestaltungsplan, von der Ingesa AG und HFR-Architekten verfasst, wird die «relativ dichte Bauweise» positiv gedeutet: Dadurch werde dem haushälterischen Umgang mit Baulandressourcen Rechnung getragen. Martin Surbeck hat sich damit abgefunden. «Inzwischen finde ich es so auch gut.»

Weitere Merkmale des Gestaltungsplanes sind: Die Hauptzufahrt zur Überbauung erfolgt von der Mitteldorfstrasse her in eine Tiefgarage. Mit Ausnahme von einzelnen Besucherparkplätzen befinden sich sämtliche Parkplätze unter der Erde. Und die bestehende Fusswegverbindung zwischen der Stations- und Mitteldorfstrasse wird gesichert. Die Gemeinde beabsichtigt, den Weg weiterzuführen und an die Stationsstrasse anzubinden.

Das Restaurant Hirschen (www.flammkuchenkoenig.ch) soll bis zum letztmöglichen Moment offen bleiben, betont Martin Surbeck. Mit dem Baubeginn rechnet er frühestens in einem Jahr.

Nach der öffentlichen Auflage des Gestaltungsplans, die am 12. November endet, wird der Gemeinderat allfällige Einwendungen behandeln und einen Bericht für die Bauherrschaft erstellen. Die Urnenabstimmung über den Gestaltungsplan findet im besten Fall am 17. Mai 2020 statt, wie Bausekretär Dominik Böni auf Anfrage sagt.

Kleine Sagi gibt es weiterhin

Derweil arbeitet der Chef bis zum Baubeginn weiterhin jeweils nachmittags mit seinem jahrelangen Mitarbeiter in der Sagi, wo sich frisch geschnittene Bretter in beinahe geometrischer Genauigkeit stapeln. «Bei mir muss immer alles tipptopp sein», gesteht Martin Surbeck. Natürlich wird er nach Schliessung seiner Sagi nicht ganz aufhören. Im Schopf bei seinem Wohnhaus auf der anderen Seite der Mitteldorfstrasse will er auch in Zukunft noch Holzhandel betreiben und Privatkundschaft bedienen.