Was die Swisscom-Werbung verschweigt

Der Streit dreht sich um ein Facebook-Inserat, in welchem die Swisscom mit der Botschaft wirbt: «Wir haben für Sie in Seuzach das Netz auf Glasfaser ausgebaut».

Mit dieser Facebook-Werbung sage die Swisscom nur die halbe Wahrheit, kritisiert die Internetfirma Init7. Bild: Screenshot Facebook

Die Winterthurer Internetfirma Init7 hat dagegen eine Beschwerde erhoben. Die Beschwerde ist an die schweizerische Lauterkeitskommission adressiert.

Laut Beschwerdeschrift, die dem «Landboten» vorliegt, stuft Init7 die Werbung als unredlich ein, weil sie der Bevölkerung einen vollständigen Ausbau auf Glasfasernetz vorgaukle. «Die Werbung ist irreführend», sagt Fredy Künzler, Geschäftsführer von Init7 und für die SP im Grossen Gemeinderat von Winterthur tätig. Init7 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur und bietet EDV-, Internet-, Providing und Kommunikationsdienstleistungen an. Dabei erbringt sie selbst auch Internet-Dienstleistungen auf Glasfaserbasis.

Bis 200 Meter vor die Haustür

Das Glasfaserkabel der Swisscom reicht in Seuzach nicht bis in die Wohnung. Es endet vielmehr an der Hauswand oder in der Strasse. Von der Strasse bis zur Haustüre kommen weiterhin die alten Kupferkabel zum Einsatz, wodurch der Datenstrom wieder verlangsamt wird. Der Fachjargon unterscheidet hier in Fibre-to-the-Home oder Fibre-to-the-Street. Die Swisscom hat ihr Breitbandnetz in den letzten Jahren in vielen Gemeinden kostenlos mit Fibre to the Street ausgestattet. Glasfasern wurden bis rund 200 Meter vor die Gebäude gebaut.

Auf ihrer Webseite stellt die Swisscom einen Verfügbarkeitscheck für Glasfaser zur Verfügung. Init7 hat eine zufällig ausgewählte Adresse in Seuzach geprüft. Dieser Test habe ergeben, dass die Swisscom dort lediglich ein Zehntel der Download-Bandbreite anbiete und im Upload-Bereich gar nur ein Fünfzigstel von Fibre-to-the-Home, heisst es in der Beschwerde. Die Swisscom suggeriere aber in der fraglichen Werbung, dass der nun zwar etwas besserer Kupfer-Anschluss jetzt Glasfaser sei, kritisiert Künzler.

Kunden verstehen es falsch

«Wir erhalten laufend Anfragen von potenziellen Kunden, die Fiber7 bestellen möchten», sagt Künzler. Die Anrufer würden sich darauf beziehen, dass die Swisscom in ihrem Ort Glasfaser ausgebaut habe. Sie würden glauben, sie hätten Glasfaser bis in die Wohnung. So etwa, wie sie in den Städten oder in der Gemeinde Lindau gebaut wurde, wo die letzte Meile für 3,5 Millionen Franken von Gemeindeseite aus finanziert wurde. Die letzte Meile in Seuzach bildet für Privathaushalte aber weiterhin das klassische Kupferkabel.

Swisscom: Wenig Meldungen

«Wir hatten nur sehr wenige Kundenmeldungen zum Thema», schreibt die Swisscom auf Anfrage. Diskussionen darüber habe es praktisch nur mit Init7 gegeben. «Den Begriff Glasfaser setzt Swisscom heute durchgehend für ihr Technologieportfolio ein, welches unterschiedliche Netzarchitekturen umfasst», räumt Swisscom ein. Zwar kämen bei den verschiedenen Technologien auf den letzten wenigen Metern Kupferkabel zum Einsatz. Der Grossteil des Netzes, auch im Anschlussbereich, bestehe jedoch aus Glasfasern. Deshalb laute die international anerkannte Terminologie etwa Fibre-to-the-Home/Street/Building et cetera. Diese Praxis sei international in der Telekommunikationsindustrie üblich.

Die Swisscom rechtfertigt ihre Werbung hauptsächlich mit Anschaulichkeit. Für den Kunden sei es schwer verständlich, wenn ein Infrastrukturbetreiber zum Beispiel mit vier verschiedenen Begriffen kommuniziere und diese vermarkte. «Eine einheitliche Terminologie, wie in diesem Fall Glasfaser oder Glasfasertechnologien vereinfacht die Orientierung.» (Der Landbote)