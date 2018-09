Wegen Einbruchs muss er die Schweiz für sieben Jahre verlassen

Als er etwas über sich erzählen soll, bricht es aus ihm heraus: «Ich war an jenem Tag nicht bei mir, ich hatte Probleme, eigentlich wollte ich in meine Heimat zurück und mich erholen. Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen.» Der 49-jährige Serbe stand gestern vor dem Bezirksgericht Winterthur, angeklagt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Die Tat, für die er sich verantworten musste, begeht er im vergangenen Februar. Er wohnt in München, reist nach Schaffhausen, um dort Verwandte zu besuchen. In einer Pizzeria trifft er seinen Halbbruder, per Zufall, wie er sagt.

Türen und Fenster beschädigt

Die beiden fahren nach Seuzach, brechen in zwei Einfamilienhäuser ein, beschädigen Türen, Fenster, Möbel und stehlen an einem Ort Schmuck und Bargeld. Danach fahren sie weiter nach Riet bei Neftenbach, brechen abermals in ein Einfamilienhaus ein und entwenden neben Schmuck und Edelmetallen auch noch eine Videokamera.

«Ich würde die Zeit gerne zurückdrehen.»Beschuldigter

Deliktssumme: rund 8000 Franken. Sachschaden: weitere 8000 Franken. Als sie ein Nachbar entdeckt, fliehen sie zu Fuss. Nur kurze Zeit später entdeckt die Polizei die beiden in einem nahe gelegenen Bachbett und verhaftet sie. Seitdem sitzt der 49-Jährige, der gestern vor dem Gericht stand, in einem Zürcher Gefängnis.

Vor der Richterin erzählt er, untersetzt, in hellblauem Hemd und Anzug, erst ausführlich von seinen Herzproblemen, die man während der Untersuchungshaft nicht ernst genommen habe – obwohl er mehrmals nach einem Arzt gefragt habe. Als es darum geht, Fragen zu seiner Tat zu beantworten, wird er wortkarg. «Das habe ich alles bereits dem Staatsanwalt erzählt», sagt er mehrmals.

«Aus Leichtsinn»

«Nach welchen Kriterien haben Sie die Häuser ausgesucht?», fragt die Richterin. «Das kann ich nicht sagen.» «Wonach haben Sie gesucht?» «Das kann ich nicht sagen.» «Wie lange haben Sie sich in den Häusern aufgehalten?» «Dazu habe ich mich bereits geäussert.» «Wieso haben Sie überhaupt mitgemacht?» «Aus Leichtsinn.» Und dann wiederholt er: «Ich bereue es. Ich würde die Zeit gerne zurückdrehen.»

Seine Frau und zwei Töchter, die in Deutschland leben, sitzen im Gerichtssaal. In der Pause umarmen sie sich, die ältere Tochter weint. Auf seine Zukunft angesprochen, sagt der Beschuldigte: «Ich möchte mich um meine Gesundheit kümmern und meine Kinder. Sie sollen nicht noch weiter seelisch belastet werden.»

Er wolle das Land deshalb freiwillig verlassen, bittet das Gericht aber, den Landesverweis nur für die Schweiz auszusprechen.

«Sie sind haarscharf an einer Verurteilung wegen bandenmässigen Vorgehens vorbeigeschrammt.»Richterin

18 Monate Freiheitsstrafe bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren und einen Landesverweis von sieben Jahren beantragt der Staatsanwalt. Der Landesverweis solle jedoch im Schengener Informationssystem ausgeschrieben werden. Was so viel bedeutet wie: Der Beschuldigte darf den gesamten Schengen-Raum nicht mehr betreten, 26 Staaten also.

Eine derart hohe Strafe sei nicht gerechtfertigt, sagt der Verteidiger. Er beantragt neun Monate mit einer Probezeit von zwei Jahren und einen Landesverweis von fünf Jahren. Der Täter sei geständig und habe nur als Mitläufer agiert. Er habe zwar eine Vorstrafe wegen illegalen Aufenthalts in der Schweiz. «Das ist womöglich aber ein Fehlurteil.»

Das Gericht reduziert die Freiheitsstrafe leicht auf 16 Monate bedingt. Ansonsten bleibt es beim vom Staatsanwalt beantragten Strafmass. Allerdings soll der Beschuldigte per sofort frei gelassen und dem Migrationsamt übergeben werden. Dieses entscheidet über weitere Massnahmen und eine Ausschaffung. Er sei haarscharf an einer Verurteilung wegen bandenmässigen Vorgehens vorbeigeschrammt, begründet die Richterin das Urteil.

(Der Landbote)