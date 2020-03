Weinland sieht Grossregion eher kritisch

Der Bezirk Andelfingen – das Weinland – würde aufgelöst und in eine einzige Region namens Winterthur-Weinland integriert: Das Szenario ist Teil eines Vorschlages, den der Verband der Zürcher Gemeindepräsidenten am Dienstag veröffentlicht hat (zum Artikel...). Den südlichen Rand dieser Grossregion würden die Gemeinden Lindau, Illnau-Effretikon, Weisslingen und Zell bilden.

Der Vorschlag gehört zum Projekt «Gemeinden 2030», an dem auch die Direktion für Justiz und Inneres von SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr beteiligt ist. Sie selber sitzt zusammen mit ihrem Sprecher, dem stellvertretenden Generalsekretär und dem Leiter des Gemeindeamtes, das auch zu ihrer Direktion gehört, in der siebenköpfigen Steuerungsgruppe.

Was hält das betroffene Weinland von solchen territorialen Gedankenspielen? Der «Landbote» hat alle 22 Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten sowie die 4 Weinländer Kantonsräte in einer Umfrage um eine Stellungnahme gebeten. Von den 26 angeschriebenen Personen haben bis Mittwochnachmittag 17.15 Uhr deren 18 geantwortet.

Weil die Gemeinden die Unterlagen zur Vernehmlassung, die bis Ende Juni dauert, erst am Dienstag erhalten haben, bildeten sich 9 der 18 antwortenden Personen noch keine Meinung. Einige von ihnen schreiben, dass der Vorschlag prüfenswert sei. Von den 9 Teilnehmern der Umfrage, die bereits eine Meinung haben, äussern sich 3 negativ zum Vorschlag, 4 Personen sehen sowohl Positives als auch Negatives, und 2 Teilnehmer finden den Vorschlag positiv.

«Erlesene Vertreter»

Als «alten Wein in neuen Schläuchen» bezeichnet Kantonsrat Martin Farner (FDP, Stammheim) den Vorschlag. Das Projekt habe bereits der ehemalige Regierungsrat Markus Notter (SP) umsetzen wollen. In das jetzige Projekt habe Regierungsrätin Fehr «erlesene Gemeindevertreter» einbezogen. Der Bezirk Andelfingen, so Farner weiter, orientiere sich schon heute in Richtung Winterthur, wobei die Zusammenarbeit in diversen Bereichen «gut bis sehr gut» sei. Eine Auflösung der Bezirke erachte er als unrealistisch. «Wir brauchen für die politische Vernetzung und unser Milizsystem die aktuellen Bezirksgrenzen.»

Zur «Handvoll Gemeindepräsidenten», wie Farner sie nennt, die am Projekt beteiligt wurden, gehört Andelfingens Präsident Hansruedi Jucker (parteilos). Der Reformbedarf sei für ihn «absolut ausgewiesen», sagt Jucker, die Stossrichtungen seien sinnvoll. «Aus den gleichen und ähnlichen Gründen wurde auch das Fusionsprojekt Region Andelfingen angestossen», wo Jucker auch grossen Reformbedarf sieht.

«Können nur verlieren»

«Nichts» vom Vorschlag hält Kantonsrat Paul Mayer (SVP, Marthalen). «Die ländlichen Gemeinden können nur verlieren.» Jetzt schon würden von Fehrs Direktion «langsam und scheibchenweise Kompetenzen vom Bezirk Andelfingen an andere Orte abgegeben». Uneinheitlich ist die Haltung von Kantonsrat Markus Späth (SP, Feuerthalen). Er beurteilt die Ideen des Gemeindepräsidentenverbandes zwar als «konstruktiv und zukunftsweisend». Doch zu der ihm gestellten Frage zur Auflösung des Bezirks Andelfingen und der Schaffung einer Grossregion über Winterthur bis ins Oberland findet er, dass er sich damit «weniger anfreunden» könne. «In einer solchen Region würde das Weinland sicher untergehen.» Undenkbar sei auch, dass eine solche Grossregion «sogar noch als Wahlkreis für den Kantonsrat fungieren soll».

«Jein»

«Es gibt keinen Grund, den Bezirk Andelfingen aufzulösen und der Region Winterthur einzuverleiben», findet Kantonsrat Konrad Langhart (parteilos, Stammheim). «Wir würden da zur unbedeutenden Provinz degradiert.» Im Weinland gebe es andere Fragestellungen als in der Agglomeration Winterthur. Die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft könne auch durch einen eigenständigen Bezirk Andelfingen weiterhin gepflegt werden. Sergio Rämi, Gemeindepräsident von Truttikon (parteilos) und Präsident des Verbandes der Weinländer Gemeindepräsidenten, findet, «dass ein gut funktionierender funktionaler Rahmen besser ist als eine vor 200 Jahren erstellte Bezirkseinteilung». Würde Rämi also einen Zusammenschluss der Bezirke Andelfingen und Winterthur in einer Region begrüssen aufgrund der funktionalen Verbindungen? «Jein», lautet seine Antwort. Man sei teilweise schon zusammen, so etwa im Asylwesen, «aber als Region natürlich total verschieden». Man müsse den Vorschlag im Detail diskutieren.

Er persönlich begrüsse alle Vorschläge, die «alte» Strukturen hinterfragen und Raum für Neues bieten, findet Walter Schürch, Gemeindepräsident von Volken (parteilos). Eine «schwierige Frage» findet das Ganze Roland Fehr, Gemeindepräsident von Berg am Irchel (parteilos). Man solle und dürfe über solche Fragen diskutieren. «Auf keinen Fall einfach alles als gottgegeben betrachten und Neues so in der Anfangsphase verhindern.»

«Sicher gute Ansätze»

Es gebe sicher gute Ansätze, die man prüfen könne, findet Gilbert Bernath, Gemeindepräsident von Flurlingen (parteilos). Dabei seien aber noch sehr viele Fragen offen. «Darum stehe ich zum jetzigen Zeitpunkt dem Vorhaben eher kritisch gegenüber.» Und Matthias Stutz, Marthalens Gemeindepräsident (SVP), findet, dass solche Diskussionen von oben nach unten angestossen werden dürfen. «Meinungen und Haltungen müssen von unten nach oben entstehen.»

Aus Sicht von Hansruedi Mosch, Gemeindepräsident von Buch am Irchel, macht es keinen Sinn, «solche Grossregionen zu ‹erzwingen›». Dass die Stimmbürger skeptisch gegenüber solchen Grossräumen seien, ist für Mosch nachvollziehbar. «Die Leute ziehen vielfach auch gerade wegen der ‹Übersichtlichkeit› aufs Land.» Sollten solche Vorschläge «ausgereifter vors Volk kommen», müsste man die Details prüfen. «Heute kann ich mich noch nicht dafür begeistern», sagt Mosch.