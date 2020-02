Weniger Wildunfälle auf Teststrecken

Schrecksekunde für einen Autofahrer: Ein Reh prescht aus dem Nichts auf die Strasse. Trotz Vollbremsung ist der Zusammenstoss nicht mehr zu verhindern. Das Tier überlebt den Aufprall nicht. Der Fahrer schaltet daraufhin den Warnblinker ein, sichert die Unfallstelle mit einem Pannendreieck und ruft die Polizei an. Alltag auf den Strassen im Kantonsgebiet.

Während für den Menschen die Zusammenstösse zwischen Tier und Auto meist glimpflich ausgehen, verlieren im Kanton Zürich jeden Tag durchschnittlich etwa zwölf Wildtiere ihr Leben. Allein 2018 starben auf Kantonsgebiet über 4500 Tiere. Vor allem Rehe und Füchse.

Akustisches Gerät floppte

Seit Jahrzehnten versucht der Kanton Gegensteuer zu geben. Vergeblich. Die Zahl der Wildunfälle bleibt hoch. Vor über zehn Jahren setzte man beispielsweise noch auf akustische Wildwarner. Gut 6000 Geräte wurden damals gekauft und im ganzen Kanton montiert. Wenn der Scheinwerfer eines Fahrzeuges auf die an den Strassenpfosten befestigten Kästchen fiel, wurde ein Pfeifton ausgelöst. Dieser sollte die Wildtiere vom Überqueren der Strasse abhalten – und so Unfälle verhindern.

«Das Gerät bringt Resultate hervor, die uns zuversichtlich stimmen.»Martina Reifler-Bächtiger,

Forschungsgruppe Wildtiermanagement ZHAW

Das klappte zuerst gut. Auf den Versuchsstrecken ging die Zahl der Unfälle tatsächlich stark zurück. Inzwischen sind die Verantwortlichen aber ernüchtert. Denn die Tiere hatten sich rasch an den Pfeifton gewöhnt. Die Wirkung liess massiv nach.

Neuer Prototyp im Test

Doch jetzt scheint es wieder neue Hoffnung zu geben. Seit rund einem Jahr testet der Kanton in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Wildtiermanagement der ZHAW den Prototyp eines neuen Warngerätes. «In einer ersten Zwischenbilanz lässt sich sagen, dass das Wildwarnsystem Resultate hervorbringt, die uns zuversichtlich stimmen», sagt Martina Reifler-Bächtiger von der ZHAW, die beim Pilotprojekt mitarbeitet.

Wie funktioniert das Gerät konkret? An den Randleitpfosten entlang der Strasse wurden kleine Kästchen montiert, die über einen Bewegungs- und Wärmesensor verfügen. Sobald ein Tier in der Nähe ist, beginnen die solarbetriebenen Kästchen orange zu blinken, um herannahende Autofahrer zu warnen. Für den zweijährigen Versuch wurden im Kanton Zürich vier Teststrecken ausgewählt. Eine davon verbindet das Weinland mit dem Thurgau. Es handelt sich um die Strecke zwischen Truttikon und Schlatt TG. Dort gab es allein zwischen 2009 und 2016 total 22 Wildunfälle.

Autolenker drosseln Tempo

Laut Reifler-Bächtiger ist die Anzahl Wildunfälle auf den Teststrecken zurückgegangen. Konkrete Zahlen nennt sie nicht. Denn mit der Datengrundlage von knapp einem Jahr könne man noch keine wissenschaftlich fundierte Aussage zum allfälligen Erfolg des neuen Wildwarnsystems machen. Ein Zwischenresultat freut Reifler-Bächtiger aber besonders: «Die Auswertung der bisherigen Tests hat gezeigt, dass das Tempo reduziert wird, wenn die an den Strassenpfosten befestigten orangen Warnlichter blinken.»

Jäger in Bayern hielten bereits 2019 fest, dass dank des gleichen Gerätes die Zahl der Wildunfälle auf Test-Strecken um 80 Prozent gesunken sei. Sehr gut sind die Erfahrungen mit einer Anlage ähnlichen Prinzips auch an der Albisriederstrasse in Zürich. Seit der Inbetriebnahme im März 2018 wurden dort nur noch zwei Wildunfälle registriert – früher waren es bis zu 20 pro Jahr.