Wenn Igel sich am Katzenfutter laben

Auf der Terrasse in diesem Dättliker Garten im Unteren Tösstal streift neben einer Katze ab und zu auch ein Fuchs vorbei und versucht vom Futternapf zu stibitzen. Gestern Abend beim Eindunkeln tauchen aber überraschend zwei eher junge Igeli auf und stürzen sich ohne Scheu auf die Katzenmahlzeit. Das Blenden mit der Taschenlampe scheint ihnen egal und der Betrachter will sie auf Anhieb auch nicht vertreiben.

Selbst das Zürcher Igelzentrum räumt auf seiner Website ein, dass die unerwarteten Gäste unerhört "schnusig und herzig" sind. Die Igelkenner raten aber dringendst davon ab, die Tiere regelmässig zu füttern. "Auch der Igel ist, was er isst. Er ist bequem und ziemlich verfressen." Damit der Igel - wie der Mensch auch - ein gesundes Körpergewicht einhalten kann, dürfe er nicht zugefüttert werden. Die Igelstation nennt drei Ausnahmesituationen, in denen eine oder mehrere Fütterungen angesagt sein können: Wenn im Spätwinter ein Igel zu früh aus dem Winterschlaf erwacht, wenn ein Jungigel im Spätherbst das für den Winterschlaf notwendige Gewicht von 500-600 Gramm noch nicht aufweist, und wenn der Appetit eines auffälligen Igels in Frage steht.

Die im Film festgehaltene, ausgedehnte und offenbar sehr schmackhafte Igelfütterung sollte mit diesen beiden Gästen also nicht wiederholt werden. Wenn man dem Igel an drei Tagen am gleichen Ort zur gleichen Zeit Futter zur Verfügung stelle, werde er sich ab dem vierten Tag daran gewöhnen. Igel seien aber wie der Fuchs, den man ja auch nicht füttern soll, Wildtiere. Sie sollten, solange sie gesund sind, nicht auf menschliche Kontakte getrimmt werden, schreibt das Igelzentrum weiter. (mö)