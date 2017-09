Wer will diese Brücke?

Die provisorische Brücke für das Kantonalturnfest in Rikon spannt sich immer noch über die Töss. Eigentlich hätte der «Spagat» längst zurückgebaut werden müssen. Die Bewilligung ist Ende Juli abgelaufen. Der Abbruch hat sich aber aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert, wie Ernst Hauser sagt.

Hauser war OK-Mitglied am Turnfest und für den Aufbau verantwortlich. Zunächst hatten sich Einwohner vergeblich bei der Gemeinde für den Erhalt der Brücke eingesetzt. Dann war unklar, ob die Brücke verschrottet werden soll oder ob sich doch noch eine neue Verwendung finden lässt. Derzeit sei offen, was mit der Brücke geschieht, sagt Hauser. Man sei bemüht, in absehbarer Zeit eine Lösung zu finden.

Wer Interesse an der Brücke habe, der könne sich melden. Abwegig wäre eine neue Nutzung nicht: Der «Spagat» wurde vor dem Turnfest etwa schon in Winterthur auf einer Baustelle eingesetzt. (landbote.ch)