Werkzeug im Gepäck, Freiheit unter den Füssen

Nichts für verwöhnte Burschen. Das wird sofort klar, wenn man mit Marvin Winder (26) spricht. Winder ist Schmied und Winder ist ein «Fremder». Das ist die Selbstbezeichnung der Wandergesellen. «Wenn du auf Wanderschaft gehst, darfst du drei Jahre und einen Tag nicht mehr an deinen Heimatort zurückkehren. Gar nicht, keinen Tag», sagt Winder. Der Heimatort und alles im Umkreis von fünfzig Kilometern gehört zur Tabuzone.

Für Winder ist das die Gegend von Kiel an der Ostsee. Derzeit arbeitet er in Wiesendangen. «Solange wir in Europa unterwegs sind, trampen wir», sagt er. Also Finger raus, Autos anhalten. «Wir dürfen höchstens drei Monate am selben Ort arbeiten», und: «Handy haben wir keines dabei.»

Fortschrittliches Mittelalter

Die Regeln der «Fremden» sind nirgends schriftlich festgehalten. Teilweise werden sie seit dem Mittelalter von Geselle zu Geselle und heute auch Gesellin überliefert. Und doch sind diese Bestimmungen umwerfend modern. Gerade das Handyverbot. In der Zeit von GPS fragt der Fremde: «Wo gehts lang?» In Zeiten von hoch spezialisierten Human-Resources-Abteilungen geht der Fremde hin und fragt: «Habt ihr Arbeit?» Und: «Kann ich bei dir schlafen?», «Nimmst mich ein Stück mit?». Das Leben eines Wandergesellen ist eine Kommunikationsschulung erster Klasse.

Auch die Einführung in die Wanderschaft läuft so. Ein erfahrener Fremder nimmt einen jungen mit auf die Walz. Das dauert drei Monate. «Das ist die Vogtburschenzeit», sagt Winder: «Dabei stellt sich heraus, ob ein Junger selbst durchkommt oder ob er zwei Tage in einer Raststätte festsitzt, weil er sich nicht getraut, jemanden anzusprechen.»

Tippeln ist heute nicht mehr gefährlich. «Es kann höchstens mal Streit geben.» Zum Beispiel an einem Dorffest, zwischen Wandergesellen und eifersüchtigen Einheimischen, wegen der Frauen. Trotzdem hat sich unter den Fremden eine Untergrundsprache erhalten, als Schutz vor Ganoven und Spitzeln. Rockwelsch heisst sie. «Tippeln für wandern oder Zacher für Messer sind Wörter daraus».

Rockwelsch kommt aus dem Plattdeutschen und dem Jiddischen. Es war die Sprache des fahrenden Volks. «Um 1920 waren allein in Deutschland eine Million Menschen unterwegs», sagt Winder. Auf der Suche nach einem Verdienst, einer Bleibe oder einfach so. «Heute gibt es nur noch 500 bis 600 Wandergesellen. Aber es gibt wieder einen Aufschwung.»

Die weite Welt vor der Tür

Im ersten Jahr tippelt ein Fremder nur durch das deutschsprachige Europa, im zweiten durch ganz Europa und im dritten steht die Welt offen. Im Prinzip. «Wenn du in Spanien bei einer Arbeits­losigkeit von 25 Prozent nach Arbeit fragst, lachen die dich aus.» Winder hat dann immerhin auf Gran Canaria Arbeit gefunden. Und in Portugal: «Ein deutscher Chef, Portugiesen, Ukrainer und ich haben zusammen eine Windmühle restauriert.» Ferner arbeitete Winder in vielen anderen Ländern, in Grossbritannien, Osteuropa und Südostasien. Er ist schon sieben Jahre unterwegs.

Erfahrung verbreitet sich

In Wiesendangen beim Schmied Urs Teuscher hat Winder die Arbeit mit verschiedenen Stahlsorten gelernt. Über die Jahre sammelt ein Fremder eine breite Berufserfahrung. «Ich werde noch in den Ruhrpott tippeln. Dort im Herzen der Stahlindustrie will ich das Werkzeugmachen lernen.» Nächste Woche zieht Winder seine Reisekluft an und begleitet zunächst einen Wanderfreund auf dem schwersten Weg: nach Hause.

«Ich hatte sicher schon zwanzig Fremde bei mir», sagt Meister Teuscher. «Sie bringen neue Arbeitsmethoden in die Werkstatt. Wir lernen von ihnen.» Teuscher erkennt an der Kluft, ob er sich auf den Gesellen verlassen kann. «Ich will mich so verhalten, dass der nächste Fremde noch willkommener ist als ich selbst. Das ist die wichtigste Regel», sagt Marvin. ()