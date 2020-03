Wie die Boomerang-Taschen das Eulachtal erobern sollen

Die Idee stammt aus Australien, und das erklärt auch gleich den Namen: Boomerang Bags. Taschen, genäht aus alten Stoffen, sollen den Kunden in Läden für ein kleines Depot von zwei bis drei Franken mitgegeben werden und später den Weg zurück in die Geschäfte finden.

Wer sich vorgenommen hat, auf Plastiksäcke zu verzichten, aber auch nicht immer daran denkt, eine eigene Tasche mitzunehmen, hat so eine umweltfreundlichere Alternative zur Hand.

Im Fernsehen gesehen

Elvira Bustini, Astrid Mäder und Verena Stalder-Müller bringen die Idee nach Elgg. Am Donnerstag übergaben sie die ersten ihrer selbst genähten Bags an die Drogerie Bisang, die sie von nun an ihren Kundinnen und Kunden mitgeben kann.

Vergisst jemand die Tasche zurückzubringen, deckt das Depot die Kosten. Sie habe über einen deutschen Fernsehbeitrag von diesem Projekt erfahren, sagt Stalder. Im Gebiet des Westdeutschen Rundfunks seien die Boomerang Bags sehr schnell sehr bekannt geworden. Über Facebook fand Stalder ihre zwei Kolleginnen, und die drei taten sich zusammen.

Sie bringen viele der nötigen Ressourcen bereits mit: Bustini führt den Kostümverleih Simsalabim in Elgg, Mäder das Stoffgeschäft Stoffwechsel. Stalder arbeitet Teilzeit bei Wälchli Werbung, wo sie nun unter anderem die Logos für die Taschen fertigen kann. «Wir haben alles zusammengebracht bis hin zu den Nähmaschinen», sagt sie. Ende Januar hätten sie das Konzept zu Faden geschlagen – wortwörtlich – und seither etwa 20 Taschen genäht.

Es sollen noch viele mehr werden: «Wir möchten weitere Geschäfte und Hotels dazugewinnen.» Sie seien auf der Suche nach Freiwilligen, die sich am Projekt beteiligen wollen, sagt Stalder. Fänden sich genug Interessierte, würden sie bald Nähtreffs veranstalten und die Schnittmuster erklären. Es gebe ein Ursprungsmuster für die Bags, aber das australische Mutterhaus erlaube viele Abänderungen – nur das Logo müsse immer drauf sein.

Die Nähtreffs sind nebst dem Kampf gegen Plastik der zweite Gedanke hinter dem Projekt: «Wir möchten dort verschiedene Generationen und Schichten zusammenbringen», sagt Stalder. Das gemeinsame Nähen soll verbinden.Bis jetzt sei das Projekt überall gut angekommen: «Wir haben schon sehr viele Stoffspenden erhalten», sagt Stalder. Geeignet seien vor allem Baumwollstoffe wie Bettlaken oder alte Hemden. Sie müssen mit einem neutralen Waschmittel gereinigt werden, bevor sie verwertet werden können. Aus Vorhängen und Netzstoffen wollen die Frauen später noch sogenannte Veggie Bags fertigen, wiederverwendbare Säckchen für den Kauf von Gemüse und Früchten.

Dringender als Stoff bräuchten sie momentan allerdings Faden und Kordeln: «Darauf sind die Leute noch nicht so gekommen», sagt Stalder.

Es bleibt ein Hobby

Auch Geldspenden, um die Kosten zu decken, sind willkommen. Die Elggerinnen verdienen nichts mit den Boomerang Bags und haben das auch nicht vor. «Falls doch je etwas übrig bleibt, würden wir es einer Organisation weitergeben», sagt Stalder. Die Boomerang Bags sollen ein Hobby bleiben – eines, das sich im Eulachtal ausbreitet.