Wie die Wiesendanger ihr Dorf bei einem Hochwasser schützen könnten

Das Wasser zurückhalten, durchleiten oder umleiten: Mit diesen drei Grundsätzen kann das Siedlungsgebiet bei Hochwasser geschützt werden. Wie sich Wiesendangen dagegen schützen will, war am Donnerstagabend in der Wisenthalle Thema. Die Gemeinde hatte zu einem «interaktiven Anlass» eingeladen, 73 Einwohnerinnen und Einwohner waren dem Aufruf gefolgt.

«Es geht heute darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche der hier vorgestellten Varianten aus Sicht der Bevölkerung möglich sind und welche eher nicht», sagte Gemeindepräsident Urs Borer (FDP) zur Begrüssung. Nebst den noch zu klärenden Kosten der Varianten würden diese Rückmeldungen eine wichtige Information für den Entscheid des Gemeinderats zur Ausarbeitung eines Vorprojekts sein.

Immense Schäden im Dorf

Besonders gefährdet ist das Dorf Wiesendangen, durch das der offene Wisenbach führt. An mehreren Stellen können dort nur maximal vier Kubikmeter Wasser pro Sekunde durchfliessen. Bei einem Hochwasser, das statistisch alle hundert Jahre auftritt, müssten aber bis zu neun Kubikmeter Wasser durchfliessen können, wie Gemeinderätin Lucia Gerber (GLP) erklärte: «Dann hätten wir ein Problem.»

Wie gross der Schaden an den umliegenden Gebäuden bei einem hundertjährigen Hochwasser wäre, hat die Gemeinde bereits berechnet: Bis zu 21 Millionen Franken allein beim Wisenbach, weitere 11 Millionen Franken durch den eingedolten Nünbandholzbach im Süden des Dorfes, dessen Wasser dann ins nördliche Siedlungsgebiet zu fliessen droht. Als Grundlage diente dabei die kantonale Gefahrenkarte von 2015.

Die Arbeitsgruppe hatte im Vorfeld des Anlasses unter anderem zusammen mit der Firma Preisig AG als Bauherrenunterstützer 13 Varianten ausgearbeitet, davon sieben aber wieder gestrichen, da technisch nicht umsetzbar. Die restlichen sechs präsentierte Projektverfasser Patrick Saladin der Firma Grunder Böhringer AG. Der Wisenbach im Dorf müsste bei allen Varianten aber aufgrund der zu kleinen Durchflüsse bei den Brücken gepasst werden. Auch eine Ausdolung des Nünbandholzbach wäre bei allen untenstehenden Varianten (Ausnahme Nummer fünf) vorgesehen.

1: Vollausbau Wisenbach

«Die Idee ist, dass das ganze Wasser durchs Dorf geleitet wird», sagte Saladin. Um das zu erreichen müsste der Wisenbach auf vier Meter Breite und zwei Meter Tiefe vergrössert werden, beispielsweise mit senkrechten Mauern an der Seite. «Es bräuchte Mauern und Geländer, damit niemand hineinfällt», sagte Saladin. Das wäre ein grosser Eingriff ins Dorfbild und das ist auch das grosse Problem: «Das Ortsbild ist geschützt und ob das überhaupt bewilligungsfähig wäre, müssen wir noch abklären.» Ein weiteres Problem sind die unterirdischen Werkleitungen, die im Weg sein könnten.

2: Kanal unter Dorfstrasse

Anstatt den Wisenbach zu vergrössern, könnte man auch einen neuen Entlastungskanal unter der Dorfstrasse bauen, schlug Saladin vor. Dieser müsste etwa zwei Meter breit und 1,7 Meter hoch sein. Der Vorteil: Der Eingriff ins Ortsbild bleibt gering. Nachteil: Unter der Dorfstrasse befinden sich grosse Abwasserleitungen, die verlegt werden müssten. Die Baustelle im Zentrum wäre ebenfalls einschränkend.

3: Stollen in den Chrebsbach

Eine andere Möglichkeit wäre, das Wasser südlich des Dorfes umzuleiten. Etwa mit einem unterirdischen Stollen, der das Wasser vom Wisenbach und des Bachtobelgrabens bereits östlich des Dorfes abfängt und in den Chrebsbach umleitet. Dadurch würde man kein Land verlieren und auch der Eingriff im Dorf wäre gering. Anspruchsvoll wäre hingegen der Bau im Untergrund und auch der Chrebsbach müsste ausgebaut werden.

4: Becken Mülacker

Das Wasser vor dem Dorf zurückhalten könnte man mit einem Becken zwischen Bertschikon und Wiesendangen, mit einem Fassungsvermögen von bis zu 70000 Kubikmetern. Ein Stollen würde zudem bei einem Hochwasser den Bachtobelgraben ebenfalls in dieses Becken leiten. Vorteil: Es wäre an einem Ort konzentriert. Nachteil: Der Damm verändert die Landschaft und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung wäre wohl eingeschränkt.

5: Mulde in den Chrebsbach

Statt eines Stollens vom Bachtobelgraben in das Becken wäre auch eine rund 22 Meter breite und einen Meter tiefe Mulde im Süden des Dorfes denkbar, die vom Bachtobelgraben bis in den Chrebsbach führt. Negativ ist dabei der grosse Bedarf an Kulturland und die Einschränkungen für die künftige Nutzung durch die Landwirte.