Wildschweinbestand ist trotz mehr Abschüssen extrem hoch

Um die Jahrtausendwende wurden in der Schweiz jährlich 4000 Wildschweine geschossen. Seither wächst die Zahl stetig. Der Anstieg folge einem Zick-Zack-Muster, sagt Melitta Maradi, Obfrau des Jagdbezirkes Oberland aus Zell. Auf ein Jahr mit viel Abschüssen folge eines mit weniger.

«Wir haben einen extremen Wildschweinbestand»



Fachleute erklären das Zick-Zack damit, dass die Wildschweine nur in jedem zweiten Jahr genug Futter im Wald finden. In den anderen Jahren müssen sie vermehrt auf den Feldern Nahrung suchen. Dort aber können sie von Jägern leichter erlegt werden. Die Statistik bestätigt das Muster. 2017 wurden in der Schweiz 11346 Wildschweine geschossen. Ein Jahr später waren es 7727 Tiere.

Auch im Kanton Zürich stieg die Zahl der erlegten und tot aufgefundenen Wildschweine in den letzten zehn Jahren im Zick-Zack an, von durchschnittlich 700 auf 1200 Tiere. Demselben Muster folgten die Entschädigungszahlungen aus dem kantonalen Wildschadenfonds, die von 190000 auf 350000 Franken zunahmen.

Rund ums Jahr Frischlinge

Der Trend sei klar, sagt Jürg Zinggeler, Adjunkt Jagd beim Kanton Zürich. «Die Jäger melden uns, dass es sehr viele Wildschweine hat.» Es seien zudem grosse Rotten unterwegs, mit bis zu 25 Tieren. Das Schwarzwild profitiere von den milderen Wintern, sagt Zinggeler. Weil es mehr Futter gebe, werden schon junge Sauen trächtig und werfen das ganze Jahr über Frischlinge.

Mehr als ein Drittel der Abschüsse im Kanton entfallen auf den Jagdbezirk Weinland, zu dem auch der Bezirk Winterthur gehört. «Wir haben einen extremen Wildschweinbestand», sagt Obmann Martin Hofmann aus Volken. Das Nahrungsangebot für die Allesfresser sei gross und wachse weiter. Die Wildschweine profitierten auch davon, dass in der Region immer mehr Futtermais angebaut werde.

Eine Trendwende sei nicht absehbar, sagt Wildschwein-Experte Hannes Geisser. Obwohl vermutlich der Jagddruck zugenommen habe, nehme die Zahl der Wildschweine nicht ab, sagt der Biologe. «Um die Bestände deutlich zu reduzieren sind neue Ansätze notwendig». Jagd, Landwirtschaft und Verwaltung seien gleichermassen gefordert. «Im Moment scheint der Druck auf die Akteure aber noch zu gering für die Entwicklung und Umsetzung neuer Methoden.»