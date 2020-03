Winken und Handküsschen vom Balkon

So machen es die anderen Altersheime

Besuche sind nur in Ausnahmefällen erlaubt

Die Situation sei alles andere als einfach, sagt Margrit Lüscher, Geschäftsleiterin des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen in Effretikon. Von dem Moment an, als die Zürcher Gesundheitsdirektion vergangenen Donnerstag das Besuchsverbot erlassen habe, hätten sich Angehörige und Externe mit Fragen an sie und das Kader gewandt.



Was das jetzt genau heisse, wollten viele wissen. Fragen wie «dürfen Angehörige noch nach Hause genommen werden?» «Wie ist es mit gemeinsamen Ausflügen und Spaziergängen?» mussten sie beantworten. Besuche bei Angehörigen und Ausflüge seien grundsätzlich nicht erlaubt. In sehr schwierigen Situationen, also wenn beispielsweise jemand im Sterben liege oder an einer unheilbaren Krankheit leide, gebe es Ausnahmeregelungen, sagt Lüscher. «Jedoch nur unter strengen Vorsichtsmassnahmen.» Die Besucherin werde am Eingang abgeholt, entsprechend instruiert und begleitet. Das heisst, dass die Person ihre Hände desinfizieren und den nötigen Abstand halten muss.



In anderen Altersheimen ist es bis jetzt noch nicht zu solchen Situationen gekommen. Etwa im Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland in Marthalen. «Die Besucher halten sich überraschend gut an das Verbot», sagt Zentrumsleiter Ralph Hug. «Es gab nur ganz wenige Personen, die nicht einsichtig waren.» In diesem Falle habe man aber an die Vernunft appellieren können.



Auch im Pflegezentren Mittleres Tösstal gibt es nur ganz vereinzelt unangemeldete Besucher. «Doch auch hier finden wir kreative Lösungen», sagt Michael Hutzli, Mitglied der Betriebskommission. So könnten sich beispielsweise Bewohner und Besucher via Fenster im ersten Stock unterhalten – ohne Gefahr. Grundsätzlich hätten Angehörige wie auch Besucher grosses Verständnis für die aktuelle Situation. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zunehmend isoliert werden, lassen sich die Alters- und Pflegezentren derzeit einiges einfallen. «Es läuft viel», sagt Hutzli. «Das Pflegepersonal investiert viel Zeit.» So gebe es etwa begleitete Spaziergänge ums Haus herum, Vorlesungen seitens des Personals und Aktivitäten wie basteln, werken, backen, turnen oder kochen – immer mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. (neh)