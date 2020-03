«Wir haben jetzt absolute Vorbildfunktion»

Können Kinder den Ernst der Lage verstehen?

Heinz Lätsch: Kinder können grundsätzlich bei fast allem den Ernst der Lage verstehen, wenn man es ihnen verständlich erklärt und sie anleitet. Wenn sie aber sehen, dass die Erwachsenen sich nicht an die Vorgaben halten, dann ist nichts glaubwürdig. Wir Erwachsenen haben jetzt absolute Vorbildfunktion, vor allem für die Jugendlichen.

Wie erklärt man Kindern, weshalb sie zurzeit nicht zur Schule gehen und kaum Freunde treffen dürfen?

Es braucht dazu keine Methode, keine ‹Kommunikationslehre›, sondern gesunden Menschenverstand. Es ist wichtig, dass Eltern von dem, was sie sagen, überzeugt sind und die Massnahmen vorleben. Eigene Ängste übertragen sich, und man ist nicht glaubwürdig, wenn man sie überspielt. Kinder merken das sofort.

Worauf sollte man besonders achten?

Kinder möchten immer, dass das, was man ihnen sagt, verlässlich ist. Dies ist momentan schwierig. Inhalt der Erklärungen sollte jetzt also weniger die Gefahr für das einzelne Kind sein, sondern die Solidarität und der Schutz der anderen Menschen. Das ist in der heutigen Zeit ohnehin schon ein schwieriges Thema, und man sollte als Eltern davon überzeugt sein. Wer zum Beispiel Hamsterkäufe tätigt, zeigt dem Kind: «Hauptsache, es geht einem selbst gut, und ob die Mitmenschen zu essen haben, ist egal.» Eine sehr egoistische und rücksichtslose Haltung.

Wie sieht eine kindgerechte Erklärung für die Jüngsten aus?

Kinder verstehen am besten Bilder. Zum Beispiel: Junge, starke Pflanzen sind meist robust und überstehen auch einen Sturm, Krankheiten oder eine Trockenzeit. Alte Pflanzen sind nicht mehr stark, ein alter Baum wird vom Sturm geknickt. Pflanzen, die schon eine Krankheit haben, vertragen schon gar nicht viel. Und wenn wir nicht verhindern, dass die Krankheiten auf immer neue Pflanzen übergehen, dann werden irgendwann auch die jungen Pflänzlein krank.Genauso verhält es sich bei den Menschen.Dass man nicht in die Schule darf und nicht Freunde treffen soll, hat den Grund, dass das Virus nicht auf die anderen Kinder übertragen wird und diese nicht ihre Eltern oder Grosseltern anstecken.

Wie können Eltern ihre Kinder möglichst gut im Lernen zu Hause unterstützen?

Wenn Kinder bisher keine Schule hatten, dann bedeutete dies frei oder Ferien. Langfristig zu Hause zu bleiben und trotzdem täglich nach Vorgaben für die Schule zu arbeiten, wird für sehr viele Schüler sehr schwierig werden. Für viele Familien sind schon die üblichen Hausaufgaben ein täglicher Kampf und gelingen oft nicht. Die Umstellung dürfte für die Eltern aber schwieriger sein als für die Kinder. Die bisherigen Unterstützungen für das Schulkind fallen weg. Es sind also nur noch die Eltern vor Ort. Dies bedeutet Zeitaufwand und auch, sich auf die Bedürfnisse des Kindes und die Vorgaben der Schule möglichst positiv einzustellen. Es sollte kein Kampf um die Aufgaben stattfinden, sondern eine Zusammenarbeit mit dem Ziel, dass das Kind weiterhin etwas lernt und Fortschritte machen kann. Es muss nicht alles perfekt sein. Weder das Internet noch Lernapps können jetzt den persönlichen zeitlichen, strukturellen und emotionalen Einsatz der Eltern ersetzen. Wenn die Kinder erleben, dass die Eltern sich ihnen in dieser Krisenzeit voll und ganz annehmen, werden alle auch langfristig sehr davon profitieren.

Wie holt man die Jugendlichen ins Boot?

Mit den gleichen Erklärungen, anders formuliert. Die Einschränkungen zu verstehen und sie vor allem zu akzeptieren, ist für sie aber nicht so einfach. In diesem Alter ist das ‹Gefühl der Unsterblichkeit› und dass einem nichts passieren kann, noch stark. Sich einschränken zu lassen, ‹nur› aus Solidarität und zum Schutz von Älteren und Kranken, wird nicht so einfach sein. Ein Aspekt für die Jugendlichen ist, dass bei rascher Ausbreitung des Virus und vielen Erkrankten das Gesundheitssystem zusammenbricht. Die Versorgung von Jugendlichen bei Krankheit und Unfällen wäre dann auch nicht mehr gewährleistet. Für Jugendliche braucht es Begleitung, Anleitung, Strukturen und auch Kontrollen. Es sind klare Vorgaben durch die Eltern nötig – und einmal mehr: Sie müssen sie auch vorleben.