Mike Müller hat an einer Vorstellung in Pfungen Ihre Gemeinde auf die Schippe genommen. Es sei unklar, wie lange Dättlikon es noch alleine stemmen könne. Wie lange also?

Jürg Allenspach (lacht): Ich habe die satirische Anspielung von Mike Müller, den ich übrigens sehr mag, aus der Zeitung vernommen. Es ist eine berechtigte Frage, die uns öfters gestellt wird. Die Antwort lautet: Wir können es gut stemmen, Mike Müller. Wir haben eine gute Schule, die Finanzen kommen nach grösseren Investitionen allmählich ins Lot, die Verschuldung nimmt ab. Zur Zeit haben wir keinen Bedarf zu fusionieren und keine solchen Pläne.

Sie beschäftigen sich gar nicht mit dem Thema Fusion?

Doch, ich selbst schon. Ich beobachte zum Beispiel genau, was mit Wyland-Süd passiert, also dem geplanten Zusammenschluss von sechs Gemeinden im Weinland. Das Thema hat ja auch Relevanz, da es zunehmend schwieriger wird, Behördenmitglieder zu finden.

Das scheint in Dättlikon aber kein Problem zu sein.

Stimmt. Zumindest bis zum Ablauf der Legislatur 2022 scheinen wir Ruhe zu haben.

Und dann ist eine Rücktrittswelle zu erwarten?

Wir haben ein gutes Team als Gemeinderat, aber Austritte kann es immer geben.

Müssen die Dättlikerinnen und Dättliker sich dann einen neuen Gemeindepräsidenten suchen?

(Lacht) Tatsächlich wäre ich 2022 schon zwei Dekaden im Gemeinderat und acht Jahre Gemeindepräsident. Ich möchte daher niemandem im Weg stehen. Doch ich kann mir auch gut vorstellen, weiterzumachen. In diesem Sinn ist es offen.

Ende 2019 lebten 777 Personen in Dättlikon. Wie fühlt es sich an, einer so kleinen Gemeinde vorzustehen?

Gut. Abgesehen davon, dass man öfters zu nicht vorhandenen Fusionsplänen befragt wird, ist es sehr angenehm. Wir haben keine politischen Querelen, sondern können uns um Sachthemen kümmern. Wäre das anders, wäre ich nicht auf diesem Posten.

Welche Partei wählen Sie?

Gar keine. Ich behalte mir vor, je nachdem abzustimmen. Von meiner Haltung her bin ich aber bürgerlich-liberal.

In Dättlikon wird rege gebaut. Die Bevölkerungszahl könnte bald gehörig ansteigen. Ist die Gemeinde darauf vorbereitet?

Das ist richtig. In den nächsten beiden Jahren entstehen etwa 20 neue Wohneinheiten. Unsere Bevölkerung wird um rund 75 Personen zunehmen. Unsere Schule verkraftet das, wenn sie nicht sogar froh darüber ist. Da haben wir in den letzten Jahren investiert und sind auf Kurs.

Die Bildungsausgaben pro Kopf liegen 70 Prozent über dem kantonalen Mittel. Das belastet die Rechnung schon sehr.

Das ist wahr. Aber viele Neuzuzüger wählen uns ja als Wohngemeinde, weil sie ihre Kinder in einer ländlichen, intakten Umgebung aufwachsen lassen wollen. Für uns ist Schule wichtig.

Dättlikon ist wunderschön auf der gut besonnten Terrasse am Irchel-Südabhang gelegen. Doch der Privatverkehr kann nur auf einer Seite rein und rausfahren. Anders beim öffentlichen Verkehr. Da kommt man neuerdings auch nach Freienstein. Funktioniert der neue Kurs?

Das Postauto könnte noch mehr genutzt werden. Aber zumindest zu den Stosszeiten scheint es recht voll zu sein.

Neben Familienpolitik will Dättlikon auch für die Älteren etwas tun. Wie steht es mit den schon lange geplanten zehn Alterswohnungen?

Nach einer rekursbedingten Verzögerung um acht Monate sind wir mit dem Projekt, von dem wir seit 2006 reden, wieder voll auf Kurs. Der Bau sollte bis Spätsommer 2021 fertig und die zehn 2½- und 3½-Zimmerwohnungen bezugsbereit sein. Ins selbe Gebäude wird dann ja auch die Gemeindeverwaltung einziehen.

Sie leiten das Bauprojekt als Gemeindepräsident, sind auch Präsident der Delegiertenversammlung Alterszentrum im Geeren. Wie erholen Sie sich?

Indem ich mit meiner Frau Rebecca hie und da eine Schiffsreise geniesse, mit unserer Mischlingshündin Gamine täglich am schönen Irchel spazieren gehe und mit meinem alten Chevy Impala gemächlich cruise.