«Wir spielen mit vollem Körpereinsatz»

Frau Schweizer, bei Ihnen können nur Mädchen und junge Frauen mitmachen. Weshalb

keine Buben?

Rebecca Schweizer: Bei unseren Juniorinnen haben auch schon Buben trainiert. Wenn sich genügend melden, um ein eigenes Team zu gründen, sind sie selbstverständlich willkommen.

Wenn ich ein Mädchen bin und Lust auf Volleyball habe: Was muss ich unternehmen, um mitmachen zu können?

Da füllt man einfach das Kontaktformular auf unserer Website aus. Wir melden uns dann bei den interessierten Mädchen und organisieren ein unverbindliches Schnuppertraining. Wir freuen uns immer über Neuzugänge.

Man soll Knieschoner mitbringen, geht es denn manchmal auch ruppig zu und her?

Bei uns ist immer Action angesagt. Bei vollem Körpereinsatz sind blaue Flecken keine Seltenheit.

Wie intensiv wird trainiert?

Wir trainieren einmal in der Woche, jeweils am Dienstagabend. Über die Sommermonate findet das Training teilweise zweimal pro Woche statt.

Der Spass kommt nicht zu kurz?

Nein, auf keinen Fall. Spass gehört immer dazu – sowohl im Training wie auch bei den Meisterschaftsspielen.

In welcher Liga spielen Ihre Teams zurzeit?

Das Damen-Team 1 spielt in der 2. Liga der Region Winterthur des Zürcher Turnverbands, das Damen-Team 2 spielt derzeit in der 3. Liga der Region Winterthur. Die Juniorinnen tragen ihre eigene Juniorinnenmeisterschaft aus.

Wie alt sind die jüngsten Spielerinnen, und bis zu welchem Alter können die Mädchen bei El Volero mitspielen?

Unsere jüngsten Teammitglieder sind zehn Jahre alt, die Juniorinnen sind aufgeteilt in U13- und U15-Mannschaften.

Was passiert danach?

Nachher findet ein Wechsel in die Damenteams statt, da gibt es keine Altersgrenze mehr.

Haben Sie ein Vereinsmaskottchen?

Ja, unser Vereinsmaskottchen ist ein Frosch. Er soll uns Glück bringen.

Dieses Jahr konnten Sie Ihr 30-Jahrjubiläum feiern. Haben Sie tüchtig gefestet?

Ja, klar. Es stand eine Reise nach Basel auf dem Programm, verbunden mit einem Foxtrail. Danach gab es einen Besuch im Basler Zoo und ein gemeinsames Nachtessen.

Wie flink sind die Mädchen auf dem Spielfeld unterwegs?

Unsere Juniorinnen verbessern sich stetig. Durch die Teilnahme an der Juniorinnenmeisterschaft werden sie immer flinker und sammeln Spielpraxis. Aber auch die Damen haben nie ausgelernt.

Welche Vereinshöhepunkte kommen Ihnen spontan in den Sinn?

Sicher der Ligaaufstieg der Damen 1 in die 2. Liga, unsere Matches, die traditionellen Chlausabende und spannende Trainings bei einem Nati-A-Coach während des Trainingsweekends.

Hatten Sie auch Tiefschläge zu verkraften?

Eigentliche Tiefschläge nicht. Schade ist aber, dass wir in den letzten Jahren unser Heimturnier nicht immer durchführen konnten – unter anderem wegen zu wenigen Anmeldungen.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Vereins?

Wir wollen erfolgreich bleiben und weiter wachsen. (Landbote)