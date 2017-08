Wo Künstlerehrungen auf Rodeo-Wettkämpfe treffen

Auf der Zeller Chilbi-Wiese bricht tosender Applaus aus. Gemeindepräsident Martin Lüdin hat soeben den Künstler Richard «Richi» Heer als Zeller Persönlichkeit des Jahres 2016 geehrt. Damit einem diese Ehre zukommt, muss man unter anderem besondere Verdienste im kulturellen oder sozialen Bereich vorweisen können.

Laut Lüdin erfüllt Heer die Kriterien für eine Ehrung gleich mehrfach. «Ich bin froh, dass sich der Gemeinderat für Richi entschieden hat.» Heers kulturellen Verdienste für Zell zeigen sich vor allem in der Vielzahl von Grossprojekten, an denen sich der gebürtige Winterthurer beteiligte. So war er unter anderem an der Gestaltung des Zeller Schneckenturms oder des Bühnenbilds am Verbandsturnfest 1993 in Zell beteiligt.

Die Ehrung fand im Rahmen der vierten Zeller Chilbi statt, die den unscheinbaren Ort im Tösstal in eine farbenfrohe Landschaft voller Attraktionen verwandelte. Am Samstag, Punkt 11 Uhr, trafen sich die Helfer und die ersten Festbesucher im Biergarten des Kollbrunner Männerchors zum Eröffnungs-Apéro. Genau eine Stunde später eröffnete ein ohrenbetäubender Böller das Dorffest offiziell.

Die Besucher der zweitägigen Chilbi fanden nebst einem vielfältigen Verpflegungsangebot diverse Attraktionen vor. Zum Beispiel das sogenannte «Bullyriding» vor der Festbühne. Direkt daneben befand sich der «Dorf-Salon». Dort konnte man sich nach dem Bullenritt mit «Country-Fries» oder einem Rodeo-Teller stärken. Die Wild-West-Stimmung erreichte ihren Zenit am Samstagabend, als Country-Sänger Marco Gottardi mit seiner Band einen gelungenen Auftritt auf der Festbühne hinlegte.

Wildwest und Fernost

Auch der Ferne Osten war an der Zeller Chilbi vertreten. So konnten die Besucher am Samstagnachmittag auf der Hauptbühne eine Aikido-Aufführung der Körperschule Zell bestaunen.

Die reformierte Kirchgemeinde Zell trug ebenfalls ihren Teil zum Chilbi-Programm bei. So fanden in der örtlichen Kirche gleich mehrere Orgelkonzerte statt. Begleitet vom Kinderchor Zell führte sie am Sonntagmorgennoch einen Festgottesdienst durch.

(Der Landbote)