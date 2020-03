Wo Zauberwürfel in 90 Sekunden gelöst werden

Ohne Nina Madjdpour hätte die Begabtenförderung in Neftenbach nicht so viel Schwung. «Ich hatte schon immer ein Herz für die starken Schülerinnen und Schüler», sagt die 39-Jährige, die früher Primarlehrerin in Wülflingen war. Seit zwei Jahren erteilt sie an der Primarschule Neftenbach Förderunterricht für Begabte. Nina Madjdpour ist Feuer und Flamme. In ihrer Freizeit besucht sie Weiterbildungen im Technorama und lässt sich vom Winterthurer Science Center auch inspirieren.

Früher wurden begabte Kinder an der Primarschule Neftenbach schulpsychologisch abgeklärt. Heute dürfen auch Kinder ohne Abklärung das Förderprogramm besuchen. Gemeinsam mit den Lehrpersonen entscheidet Nina Madjdpour, wer dafür geeignet ist. «Nebst hoher kognitiver Fähigkeit wird eine hohe Leistungsbereitschaft und Motivation vorausgesetzt.» Momentan sind etwa 32 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren im Begabtenförderprogramm. Die Primarschule Neftenbach zählt rund 450 Kinder.

50000 Franken für Begabte

«Wir haben nicht mehr Begabte als andere Gemeinden auch», sagt Schulpräsident Markus Ruf. Doch seine Schule habe die Begabtenförderung inzwischen auf neun Lektionen aufgestockt. «Und wir haben mit dem ‹Neftorama› etwas Besonderes, das es längst nicht an allen Schulen gibt», so Ruf. Man gebe Millionen von Franken für die Förderung der Schwachen aus. «Weshalb nicht auch 50 000 Franken für die Leistungsstarken.» So viel betragen ihm zufolge Personal- und Raumkosten für die Begabten- und Begabungsförderung an seiner Schule.

Das «Neftorama» ist ein Klassenzimmer, das mit besonderem Material ausgestattet ist und zum Forschungsraum umgestaltet wurde. Darin können einerseits die begabten Kinder seit letztem Sommer experimentieren. Das Angebot wird aber vor allem auch von Klassen in Anspruch genommen. «Die Lehrpersonen, von einer Assistenz unterstützt, haben nicht viel vorzubereiten», sagt Madjdpour. «Das mache ich mit einer Arbeitsgruppe.»

Meister im Drehpuzzlen

Gerade spielt eine Gruppe von 12-Jährigen im Forschungszimmer Schach. Ein Junge übt sich mit dem «Rubik's Cube», dem sogenannten Zauberwürfel. «Ich schaffe ihn mittlerweile in anderthalb Minuten», sagt Philipp, wohlwissend, dass dies für die Lösung des Drehpuzzles eine beneidenswert kurze Zeit ist.

Bild: Heinz Diener

Wie er das schaffe? «Die Algorithmen auswendig lernen und die Ecksteine richtig setzen», sagt der Schüler locker und kann sich dabei ein stolzes Lächeln nicht verkneifen.

Der Forschungsraum biete Zeit, Raum und Materialien für das Experimentieren und fördere das aktiv-entdeckende Lernen, sagt Katharina Schärer, Schulleiterin Sonderpädagogik an der Schule Neftenbach. Halbjährlich gibt es Ausstellungen zu den Themenkreisen Natur, Technik, Mathematik und Sprache.

Gerade ist Schach am Zug. Letztes Semester war es das Thema Elektrizität. Die wechselnden Themen sind laut Madjdpour so gewählt, dass die unterschiedlichen Begabungen angesprochen werden.

«Es macht Spass und ist etwas völlig anderes als der Unterricht», sagt Schülerin Flavia. Und Leila ergänzt: «Als wir mit unserer Klasse hier waren, haben wir aus Essig eine Batterie hergestellt.» Das sei «voll schön», findet die Schülerin. Sie verstehe Elektrizität jetzt viel besser.

Umfrage des Volkschulamts

Begabungsförderung ist ein Grundauftrag der Regelschule und erfolgt grundsätzlich im Regelunterricht, wie das Volksschulamt auf Anfrage mitteilt. Es gebe aber auch Kinder mit ausgeprägter Begabung, deren Förderbedarf die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteige. Dann seien weitere Massnahmen im Bereich der Begabtenförderung angezeigt. «Gemeinden können in eigener Kompetenz zusätzliche Angebote zur Begabtenförderung durchführen, die über die Möglichkeiten der Integrativen Förderung hinausgehen», sagt Marion Völger, Chefin des Zürcher Volksschulamtes. Auf der Website des Volksschulamtes fänden sich Unterlagen für Eltern und Schulen zum Thema.

Wie viele Schulen im Kanton Begabtenförderung anbieten, kann das Volksschulamt auf Anfrage nicht sagen. Man habe aber die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik mit einer Umfrage beauftragt, um einen Überblick der Situation in den Gemeinden zu erhalten. Der Bericht liegt noch nicht vor. «Es können daher aktuell keine Aussagen zu den Angeboten der Gemeinden gemacht werden», sagt Völger.