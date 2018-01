Wo die Steuerschraube weh tut

Drei Prozentpunkte weniger: Die Steuern in Seuzach sollen um 9 statt um 12 Prozentpunkte steigen, der Steuerfuss soll neu 83 Prozent betragen. Stimmt die Gemeindeversammlung am 18. Januar dem überarbeiteten Budget zu, dann liegt Seuzachs Gesamtsteuerfuss für 2018 bei 101 statt bei 104 Prozent, was die Gemeindeversammlung am 4. Dezember 2017 klar abgelehnt hat. Seit gestern kann das überarbeitete Budget 2018 auf der Verwaltung und auf der Webseite der Gemeinde (www.seuzach.ch) eingesehen werden. Gegenüber dem abgelehnten Budget hat der Gemeinderat unter dem Strich 675 800 Franken weggespart. «Wir haben gewisse Leistungen neu organisiert, aufgeschoben oder ganz gestrichen», resümiert Finanzvorstand Marcel Fritz (SVP) die Einsparungen. Budgetiert ist weiterhin ein Plus von 190 000 Franken. Der Aufwand beträgt neu 35,05 Millionen Franken.

Weniger lang offen

Als eine von vielen Sparmassnahmen will die Gemeinde künftig ihre Öffnungszeiten reduzieren. So soll die Verwaltung in Zukunft zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am Freitagnachmittag geschlossen sein. Auch bei der Entsorgungsstelle wird gespart: Sie soll neu am Samstagnachmittag nicht mehr bis 16 Uhr, sondern nur noch bis 12 Uhr geöffnet sein. «Das spart Personalkosten», sagt Fritz. Gestrichen wurde auch bei der Jugendsozialarbeit: Die Kaderstelle des Leiters, der die Gemeinde im vergangenen Herbst verlassen hat, wird laut Fritz nicht mehr besetzt. «Stattdessen werden zwei Teamleiterinnen alle Aufgaben übernehmen.»

«Würde das Budget nochmals abgelehnt, hätte das katastrophale Auswirkungen.»Marcel Fritz,

Finanvorstand Seuzach

Vorläufig verzichtet wird im überarbeiteten Budget auch auf die geplante neue LED-Beleuchtung in der Sporthalle Rietacker. Ebenso soll es kein neues Vordach beim gleichnamigen Schulhaus geben. «Abgesehen von den Einsparungen von Personalkosten sind wir auch beim Unterhalt sowie der Sanierung von Strassen und Liegenschaften noch stärker auf die Bremse getreten», sagt Fritz. Aufgeschoben bedeute aber nicht aufgehoben. Irgendwann seien diese Sanierungen und Neuerungen fällig.

«Lebenswert» gefährdet

«Wir haben gestrichen oder aufgeschoben, was wir verantworten konnten», kommentiert Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP) das neue Budget. Würde es am 18. Januar erneut abgelehnt, wären laut Finanzvorstand Fritz «katastrophale Auswirkungen» zu befürchten. «Es würden Strukturen zerstört», sagt er und zählt plastisch auf: «Dann wäre Schluss mit der Vereinsunterstützung, die Kulturkommission würde abgeschafft und der Busbetrieb müsste wieder reduziert werden.» Teil des von ihm beschriebenen Schreckensszenarios wäre auch «die Abschaffung eines Teils der Bushaltestellen auf dem Gemeindegebiet» sowie des Angebotes von Hort und Mittagstisch während der Ferien. «Dann müssten wir die Attribute lebenswert und aktiv von unserer Ortstafel entfernen.»

Die Gemeindepräsidentin bringt noch einen ganz anderen Punkt ins Spiel: «Dass wir ein halbes Jahr vor den Neuwahlen eine Steuererhöhung um 12 Punkte beantragt haben, taten wir aus vorausschauender Überzeugung und nicht, weil wir blauäugig sind.» (Landbote)