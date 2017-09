Wohnen, wo einst gewaschen wurde

«Tiny Houses» – klitzekleine Häuser – liegen weltweit als Wohnungen im Trend. Sich auf kleinstem Raum aufs Wesentliche zu besinnen, komfortabel, nicht karg, nicht luxuriös. Es gibt Bildbände und Internetseiten, die der Entwicklung nachgehen und solche liebevoll gestalteten kleinen Bijous zeigen. Das Riegelhäuschen an der Pfarrgasse in Brütten dürfte ein solches Beispiel zeitgemässen Wohnens mit Charakter werden.

Umbau möglich

Das Häuschen, angehörig zum Pfarrhaus, wurde früher als Waschhaus genutzt. Es findet sich auf der Liste der überkommunalen Schutzobjekte des Kantons Zürich. Auf seinen Fensterläden sind «noch/wieder die Einsiedler Farben» zu sehen, wie im Inventar nachzulesen ist. Damit erinnert es daran, dass die Einsiedler «die Geschicke des Ortes über Jahrhunderte bestimmt haben». So liess das Kloster Einsiedeln 1635 das Waschhäuschen bauen, das trotz seines historischen Werts in den letzten Jahren von der Kirche nur noch als Lagerraum genutzt wurde.

Das soll sich bald ändern. An der Kirchgemeindeversammlung im Dezember soll die Bevölkerung Gelegenheit haben, darüber abzustimmen, ob und in welchem Umfang der Verkauf der Liegenschaft getätigt werden soll, wie Kirchgemeindepräsident Martin Egli sagt. Bereits hat man ein paar Angebote eingeholt, während jedoch noch nicht bekannt war, ob das Gebäude umgenutzt werden kann. In der Zwischenzeit steht allerdings fest, dass die kantonale Denkmalpflege der Nutzung für ein kleines Wohnhaus nicht im Wege steht. «Damit steigt der Preis der Liegenschaft deutlich», so Egli.

Fünfzehn Vorschläge

Bauleiter und Innenarchitekt Martin Egli unterrichtet unter anderem an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich. Dort hat er den Umbau des Wöschhüsli als Diplomaufgabe gestellt: Letzten Samstag haben fünfzehn Diplomanden der Fachrichtung Bauplanung Innenarchitektur ihre Visionen zum Wöschhüsli abgegeben. Zurzeit werden die Arbeiten von Experten bewertet. Nach der Diplomfeier am 18. November werden die Arbeiten in einem ersten Schritt an der Schule ausgestellt. Die besten Arbeiten will Egli im Dezember im Wöschhüsli zeigen. Mit Unterstützung des Hauseigentümerverbandes soll dann auch der Verkauf wie geplant ausgeschrieben werden. «Womöglich dienen die Ideen der Studenten den künftigen Bewohnern für den Umbau», sagt Egli. Womöglich findet sich einer der Vorschläge dann auch als schönes «Tiny House» in den Bildbänden auf den Sofatischen der ganzen Welt. (Landbote)