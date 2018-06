Wohnungen, Kita, Spitex und eine Bibliothek

Lange wird die Schneckenwiese im Zentrum von Seuzach nicht mehr grün sein. Das Baugesuch für 56 Alterswohnungen der Gaiwo Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen liegt noch bis Donnerstag auf der Verwaltung auf.

Und die installierten Baugespanne lassen die Dimensionen des Projekts erahnen: In drei fünfgeschossigen, maximal 16 Meter hohen, Flachdach-Gebäuden entstehen behindertengerechte Wohnungen mit zwei bis dreieinhalb Zimmern. Sie sind für Menschen über 50 gedacht, die seit mindestens zehn Jahren in Seuzach leben. Rund 23 Millionen Franken investiert die Gaiwo in das Projekt.

65 Parkplätze

In einer Tiefgarage wird es Platz für 48 Fahrzeuge geben, oberirdisch sind 17 Besucher-Parkplätze vorgesehen. Für die Bewohner sind ausserdem ein Waschsalon, ein Bistro und eine Gemeinschaftsterrasse geplant. Um den Vorgaben des Minergie-Labels nachzukommen, werden unter anderem die Flachdächer mit Solaranlagen bestückt.

Wie hoch die Mietzinse sein werden, ist noch nicht abschliessend bestimmt. Spätestens sechs Monate vor Bezug der Alterssiedlung sollen sie verbindlich festgelegt werden. «Sie sind sicher preiswert», versichert Samuel Schwitter, Geschäftsführer der Gaiwo, auf Anfrage. Eine Zweizimmerwohnung werde demnach keine 2000 Franken kosten.

«Die Nachfrage nach den Wohnungen ist sehr hoch», gibt Schwitter weiter bekannt. Kaufverträge würden aber erst nach Vorliegen der Baubewilligung abgeschlossen. Läuft alles nach Plan, können die Bauarbeiten im kommenden Frühling beginnen. Im Spätherbst 2020 sollen die ersten Mieter einziehen können.

Im Erd- oder sogenannten Sockelgeschoss der drei Häuser werden die Bibliothek, die Spitex Regio Seuzach und eine Kindertagesstätte einziehen. Die Angebote für Hort, Mittagstisch und Krippe sind heute teilweise an verschiedenen Standorten untergebracht und werden so zentralisiert. Die Bibliothek zieht von der Strehlgasse und das Büro der Spitex von Hettlingen an die Schneckenwiese.

Für Kita und Bibliothek wird die Gemeinde laut Schreiber Urs Bietenhader rund 5 Millionen Franken investieren. Die Stimmbürger werden sich am 10. Februar zum entsprechenden Kredit äussern können. Am 17. September findet eine Informationsveranstaltung statt.

Im Baurecht abgegeben

Das 5500 Quadratmeter grosse Grundstück mit dem Namen Schneckenweise zwischen Breite- und Reutlingerstrasse gehört der Gemeinde. Sie gibt es der Gaiwo für 60 Jahre im Baurecht ab. Der Vertrag kann zweimal um jeweils 15 Jahre verlängert werden. Die Gemeindeversammlung hat dem Vertragswerk sowie dem Gestaltungsplan im vergangenen Jahr zugestimmt. Das Bauprojekt entwickelt haben die Winterthurer Architekten Hinder Kalberer. (neh)