Zentralisierte Schule – die umstrittene «Vision»

Der letzte der sechs Fusionsworkshops hat am Donnerstagabend in Henggart stattgefunden. Knapp 130 Personen nahmen am dreistündigen Anlass teil. Trotz mehrerer Voten zugunsten der zwei Fusionen überwog insgesamt die Skepsis.

Als positive Punkte nannten Teilnehmer zum Beispiel: Die Verwaltung in der grösseren, fusionierten Gemeinde würde professioneller und hätte mehr Spezialisten. Damit könnten ausgelagerte Aufgaben wieder selber erledigt werden. Auch sei es einfacher, Mitglieder für die Behörden zu finden, weil deren Zahl von 95 auf 17 reduziert würde.

Jemand äusserte den Wunsch, dass sich die grossen drei Gemeinden Henggart, Andelfingen und Kleinandelfingen solidarisch zeigen mit den drei kleinen Adlikon, Humlikon und Thalheim. Und jemand anderes brachte die Zerrissenheit gegenüber der Fusion auf den Punkt: «Das Herz blutet, der Verstand gewinnt.»

«Schule im Dorf wichtig»

Den Gemeindenamen Wyland-Süd kritisierten die Henggarter Workshopteilnehmer kaum – «Hauptsache nicht Andelfingen», war ein paar Mal zu hören. Und beim Thema Schulstandorte wurde ab und an die Befürchtung geäussert, dass auch die Kinder der Unterstufe eines Tages nach Andelfingen zur Schule müssten. «Die Schule im Dorf ist wichtig», sagte jemand.

«Der tiefe Steuerfuss ist ein schöner Nebeneffekt.»Hansruedi Jucker

Leiter Fusionsprojekt Politische Gemeinden und Andelfinger Gemeindepräsident





Andreas Wyler, Mitglied des Henggarter Gemeinderates, wollte wissen, ob eine Zentralisierung der Schule an einem einzigen Standort angestrebt werde. Im Fusionsbulletin heisst es zu einer komplett zentralisierten Schule: «Aus organisationsspezifischen Überlegungen soll diese Variante deshalb als Vision beziehungsweise als langfristige Zielsetzung für eine fusionierte Schule weiterverfolgt werden.»

Was das denn für eine Vision sei, wollte Wyler wissen. Adrian Fischer, Leiter des Teilprojekts Organisation Schulen, antwortete. Eine gewisse, sinnvolle Zentralisierung müsse stattfinden und werde es auch geben durch die Reduzierung der Schülerzahlen. In Kleinandelfingen, wo es einst in allen drei Dörfern Alten, Oerlingen und Kleinandelfingen eigene Schulhäuser gab, habe sich dies «automatisch ergeben», sagte Fischer.

Es würde sich etwa nicht lohnen, sagte er als fiktives Beispiel, 20 Schulkinder nach Humlikon zu fahren, um die Klassen dort aufzufüllen und so den Schulstandort zu erhalten, statt vier Kinder von Humlikon nach Henggart zu zügeln. Aber das «geht sanft», meinte er. «Das ist eigentlich die Vision, dass man irgendwann mal zentralisiert.»

Kritik von Gemeinderätin

Doch nicht nur Henggarts Gemeinderat Andreas Wyler meldete sich aus dem Publikum zu Wort, sondern auch seine Ratskollegin Astrid Erdmann. Wieso, fragte sie mit kritischem Unterton, führe man solche Workshops durch, wenn das Gesagte danach gar nicht aufgegriffen werde.

Und schob nach: Auch nach einem Behördenanlass seien Inputs nicht aufgenommen worden. Hansruedi Jucker, Projektleiter und Andelfinger Gemeindepräsident, widersprach. Doch, die Resultate der Workshops würden aufgenommen und ausgewertet. Und wo es Handlungsbedarf gebe, da gehe man nochmals über die Bücher, versprach er.

«Nie ein Ziel gewesen»

Viel zu reden gaben auch in Henggart die Finanzen und der errechnete Steuerfuss von 101 Prozent, sofern die Bevölkerung am 29. November beide Fusionsvorhaben gutheissen, also den Zusammenschluss der sechs Politischen Gemeinden zum einen und aller Schulen zum anderen. «Der tiefe Steuerfuss ist ein schöner Nebeneffekt», argumentierte Jucker.

«Wir reden ja nicht von der EU.»Peter Stocker

Leiter Fusionsprojekt Vereinigte Schulgemeinden und Präsident der Sekundarschule Andelfingen

Ein Ziel der Fusionsabklärungen sei das «nie gewesen». Wenige Minuten später wiederholte er seine Botschaft. Und kurze Zeit später sagte er: Den «guten Steuereffekt» gebe es aber nur, wenn beide Fusionen zustandekämen – und schob sogleich nach: Das gelte für jene, «die nur auf die Finanzen schauen».

Auch betonte er, dass ja noch die Rechnungsprüfungskommissionen der einzelnen Gemeinden die Zahlen daraufhin prüfen werden, «ob sie zu pessimistisch oder zu optimistisch sind». Und: «Wir haben nicht selber gerechnet», ein externes Büro habe dies getan.

Sechs Mal das Gleiche

Die Behördenmitglieder, deren Zahl dank der Fusion markant gesenkt werden könnte, sollen nicht mehr operativ, sondern vor allem strategisch tätig sein. Dazu gab es in Henggart allerdings auch Zweifel. «Was haben denn diese Behörden bis jetzt gemacht?», fragte ein Bürger.

Respektive: Wer macht künftig deren Arbeit? Viele Dinge würden heute, antwortete Jucker, in den sechs Gemeinden sechs Mal gemacht. Das sei nach einem Zusammenschluss aller Gemeinden nicht mehr nötig.

Bürgerin kritisiert Präsident

Einen kleinen Eklat gab es gegen Ende des Workshops. Peter Stocker, Leiter des Fusionsprojekts der Schulen und Sek-Präsident, stellte die Resultate aus seiner Diskussionsgruppe vor.

«Gigantismus»: Die Kritik eines Bürgers an der Fusion bewertete er mit «Wir reden ja nicht von der EU». Wenig später unterbrach ihn eine Henggarterin: Seine Präsentation sei nicht neutral, sondern sehr wertend.