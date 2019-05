Zürcher Genossenschaft will neben dem Bahngleis 165 Wohnungen bauen

Es war der grosse Diskussionspunkt an der Elsauer Gemeindeversammlung im September 2017: Die Einzonung des rund vier Fussballfelder grossen Gebiets Rietwisen, nördlich der Bahnlinie zwischen Räterschen und Schottikon gelegen (siehe Karte). Vor allem Anwohner wehrten sich, weil sie durch die Einzonung und den späteren Wohnungsbau mehr Lärm und Verkehr befürchteten. Die Befürworter setzten sich am Ende aber deutlich durch, mit 184 zu 100 Stimmen.

Über tausend Wohnungen

Nun teilt die Wohnbaugenossenschaft Bahoge mit, dass sie bereits im Februar 1,8 Hektar Bauland von der Elsauer Firma Kiko Betriebs AG gekauft hat. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.Mit der Gemeinde hat die Genossenschaft zudem einen 60 Jahre gültigen Baurechtsvertrag für zusätzliche 0,52 Hektar abgeschlossen. Dieser kann um weitere 30 Jahre verlängert werden. Den genauen Zins nennt Gemeindeschreiber Ruedi Wellauer nicht, er sagt aber: «Wir haben einen guten Vertrag mit marktüblichen Konditionen abschliessen können.»

Eine 0,36 Hektar grosse Parzelle bleibt im Besitz der Kiko Betriebs AG. Die Firma, die von der Familie Schuppisser geführt wird, will dieses Stück Land gemeinsam mit der Genossenschaft Bahoge bebauen. Insgesamt sollen auf den 2,7 Hektar Bauland 165 Wohnungen entstehen. «Wir freuen uns sehr, dass wir als gemeinnützige Genossenschaft den Zuschlag erhielten, obschon private Investoren bestimmt mehr bezahlt hätten», sagt Franz Cahanne, Präsident der Bahoge.

Geplante Genossenschaftssiedlung Rietwisen in Elsau

Die 1948 von Gewerkschaftern gegründete Genossenschaft besitzt über tausend Wohnungen in der Stadt und Agglomeration Zürich. Zum Vergleich: Die grösste Wohnbaugenossenschaft des Landes, die ABZ, besitzt fast fünfmal so viele Wohnungen. Die Siedlung in Elsau wäre für die Bahoge nach der Effretiker Römerweg-Siedlung die zweite in der Region Winterthur.

Baubeginn frühestens 2021

In Elsau hat die Genossenschaft zusammen mit der Kiko Betriebs AG eine Absichtserklärung unterzeichnet. Gemäss dieser soll die Siedlung, die als Mehrgenerationenprojekt geplant ist, das Dorf ergänzen. Ein integriertes Angebot für ältere Menschen ist vorgesehen, ebenso sind Gemeinschaftsanlagen geplant. Diese Vorgaben sollen die Grundlage für einen gemeinsamen Studienauftrag bilden, dieser startet im Juni. Die Gemeinde ist bei diesem Prozess ebenfalls beteiligt. Anfangs 2020 sollen erste Resultate vorliegen.

Die Resultate der Studie sind wiederum als Basis für den Gestaltungsplan gedacht. Dieser Gestaltungsplan muss vom Gemeinderat genehmigt werden. Vor die Gemeindeversammlung kommt er nur, wenn er bestehendes Baurecht überschreiten würde. «Läuft alles nach Plan, kann der Bau frühestens im Herbst 2021 beginnen, die ersten Wohnungen wären im Frühjahr 2023 bezugsbereit», schreibt die Genossenschaft in einer Medienmitteilung.

Die Anwohner, die sich gegen die Einzonung gewehrt hatten, sollen laut Bahoge-Geschäftsführer Marco Stella von Anfang an kommunikativ miteinbezogen werden: «Sie sollen wissen, was geplant ist.» (Landbote)