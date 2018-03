Zwei Junge kämpfen um einen Sitz

In Hagenbuch kommt es am 15. April zu einer Kampfwahl für den Gemeinderat. Die vier bisherigen Gemeinderäte Claudio Angehrn (SVP), Marcel Michel (SVP), Bernhard Peter (parteilos) und Präsidentin Therese Schläpfer (SVP) treten ein weiteres Mal an, Kultur- und Sicherheitsvorsteherin Martina Möckli gibt ihr Amt ab. Den freiwerdenden Sitz möchten zwei junge Männer besetzen. Noch nicht mal ein Jahr wohnt Stefano Lenherr in Hagenbuch und doch will er sich in der Gemeinde bereits politisch engagieren: «Meiner Verlobten und mir gefällt es sehr hier», sagt der 25-Jährige, der seit zwei Jahren der Jungen FDP angehört. Mit dem Thema Wahlkampf kam Lenherr vor eineinhalb Jahren im Limmattal schon einmal in Berührung. Damals in Schlieren wohnhaft, engagierte ihn Adrian Leimgrübler (FDP), ehemaliger Statthalter des Bezirks Dietikon, der erneut für das Amt kandidierte, als Wahlkampfleiter New Media. «Ich bin mit Herzblut an diese Aufgabe herangegangen», sagt Lenherr. Unter anderem produzierte er einen Wahlkampfsong. Doch es kam zum Zerwürfnis.

«Mir ist wichtig, dass sich alle Hagenbucher wohlfühlen.»Stefano Lenherr (JFDP), Gemeinderatskandidat

Leimgrübler entzog ihm das Mandat und warf ihm vor, Anweisungen missachtet und Namen von Personen im Unterstützungskomitee aufgelistet zu haben, die ihr Einverständnis nicht gegeben hatten. «Das war eine Schweinerei, wie mit mir umgegangen worden ist», sagt Lenherr dazu. Leimgrübler habe ihn bewusst zwei Tage nach seinem sehr guten Resultat im ersten Wahlgang, für das er sich mitverantwortlich zeichnet, entlassen und dafür nach Gründen gesucht. Im zweiten Wahlgang verlor Leimgrübler – wohl auch, weil acht Zürcher Statthalter in einer Mitteilung schrieben, ihr Kollege sei nicht mehr tragbar. «Mit mir hätte er besser abgeschnitten», ist Lenherr überzeugt.

Ideen im Bereich Umwelt

Nun leitet er seinen eigenen Wahlkampf in Hagenbuch. Eine Kandidatur habe man ihm vorgeschlagen, nachdem er sich bei Gemeindepräsidentin Schläpfer gemeldet hatte: «Ich möchte sie unterstützen, weil sie sehr gute Arbeit leistet.» Ideen habe er etwa im Bereich Umwelt, konkretisieren wolle er diese aber erst im Falle einer Wahl. «Wichtig ist mir, dass sich alle Hagenbucher wohlfühlen.» Zurzeit arbeitet Lenherr als Praktikant der Geschäftsleitung Landi Matzingen und absolviert als Student die KV Business School. Sein Ziel ist ein Diplom in Betriebswirtschaft. Daneben ist er begeisterter Sänger und plant, im Sommer seine erste Single zu veröffentlichen.

Einsatz für die Kultur

Seit 2016 wohnt der gelernte Landwirt und Aussendienstmitarbeiter Rafael Seeh (SVP) in Hagenbuch. Aufgewachsen ist er nicht weit entfernt in Attikon, Gemeinde Wiesendangen, sein Bürgerort ist Elsau. «Politik interessiert mich und in kleinen Gemeinden sehe ich ein Amt schon fast als Bürgerpflicht», sagt Seeh, der seit mehr als zehn Jahren Mitglied der Jungen SVP ist. Der 28-Jährige setzte sich auf Facebook und Twitter für die No-Billag-Initiative ein, sagt aber, Parteipolitik funktioniere auf dem Land nicht: «Hier geht es um regionale Projekte.» Er könnte sich auch vorstellen parteilos zu sein, fühle sich als Landwirt in der SVP aber am richtigen Ort.

«Auf Gemeindeebene geht es nicht um Parteipolitik.»Rafael Seeh (SVP), Gemeinderatskandidat

In Hagenbuch laufe es sehr gut, er wolle im Fall seiner Wahl überhaupt nicht alles umstrukturieren, sagt Seeh. «Ich würde mich zuerst einarbeiten und dann meinen Input dort geben, wo es ihn braucht.» Im Auge behalten müsse man sicher die Sozialausgaben und den Steuerfuss. Er könne sich etwa gut vorstellen, dass Ressort von Martina Möckli zu übernehmen. «In der Kultur ist Hagenbuch sehr aktiv, das zu begleiten, ist wichtig.» Ändern müsse man aber nichts. (Landbote)