«Die Leute sind sehr verunsichert» Es ist eine besondere Zeit, um ein Amt anzutreten. Shirley Ann Berweger ist in stiller Wahl gewählt worden und übernimmt am Donnerstag das Kirchenpräsidium von Neftenbach. Im Porträt spricht die medizinische Fachfrau auch über die Corona-Krise. Dagmar Appelt

«Frische Luft tut gerade jetzt sehr gut», sagt Shirley Ann Berweger. Madeleine Schoder

Die Zukunft in Neftenbachs Kirchenleitung ist weiblich: Shirley Ann Berweger-Luff wurde vor wenigen Tagen in stiller Wahl zur neuen Kirchenpflegepräsidentin gewählt. Nach Ablauf der Nachfrist wird sie am Donnerstag das Amt antreten, welches ihr Vorgänger, Peter Schmid, nach über zwanzig Jahren in neue Hände legen wollte. «Eine Kampfwahl wäre spannender gewesen», findet die Rückkehrerin, die vor 14 Jahren schon einmal der Kirchenpflege von Neftenbach angehörte, dann aber aus beruflichen Gründen zurücktrat.