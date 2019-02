Er führte die Eskimo Textil AG in eine neue Zukunft

Völlig unerwartet ist Ralph B. Aemissegger, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor der Eskimo Textil AG, am Donnerstag vor einer Woche gestorben. Sein Herz habe einfach aufgehört zu schlagen, heisst es in den gestrigen Todesanzeigen der Familie und der Firma Eskimo. Er wurde 65 Jahre alt.

Ralph Aemissegger war ein fröhlicher und vitaler Mensch, der die Geschicke der Firma Eskimo AG mit Sitz in Turbenthal mit Herzblut und sozialem Engagement leitete. In seiner Freizeit war er ein begeisterter Golfspieler. Der Geschäftsführer und Delegierte des Verwaltungsrates gehörte zu den Hauptaktionären.

Bereits in frühester Jugend lernte er die Betriebe in Pfungen und Turbenthal kennen. Damals leitete sein Vater Bruno Aemissegger die Firma. 1980 trat Ralph in vierter Generation seiner Familie in die Firma ein und sicherte damit die Nachfolge im Unternehmen. Dank seiner Erfolge, vor allem im Verkauf von Decken für Airlines, war ihm 1982 die Prokura erteilt worden. 1991 löste er seinen Vater ab und führte die Eskimo seither. Über 40 Jahre prägte er den Erfolg des Unternehmens massgeblich mit.

Seit 2001 produzierte die Eskimo nicht mehr selbst. Von dieser Massnahme waren etwa 40 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pfungen betroffen. Ralph Aemissegger wickelte die Schliessung mit Sorgfalt und einem grosszügigen Sozialplan ab. Dann führte er die Firma mit einem neuen Nutzungskonzept in die Zukunft. Immobilien wurden zum Hauptstandbein der Eskimo Textil AG. In diese Sparte hat die Eskimo in den letzten Jahren gegen 30 Millionen Franken investiert.

Die ehemaligen Industrieareale in Pfungen und Turbenthal wurden umgenutzt. In Turbenthal verwandelte sich das ehemalige Produktionsareal der Eskimo immer mehr in Wohnraum. Es entstanden Lofts, Mehrfamilienhäuser und Gewerberäume. Im Eskimo-Gewerbezentrum in Pfungen sind heute über 90 Einzelfirmen bei der Eskimo eingemietet. 300 Personen arbeiten dort.

Auf Pfungen lag in letzter Zeit auch das Hauptaugenmerk von Ralph Aemissegger. Die Firma Eskimo erstellt dort auf ihrem Grundstück an der Töss die Überbauung Riverside. Diese lag ihm sehr am Herzen. «Es ist ein schönes Stück Land und wir machen etwas Schönes daraus», sagte er in einem Interview. Den Spatenstich im letzten November konnte Ralph Aemissegger noch voller Elan ausführen.

