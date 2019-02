Wieso man in Hongkong wegen einer Marsmission den «Dorfboten» zitiert

Rote Zahlen statt roter Planet: Die «Mars One Ventures AG», die sechs Milliarden US-Dollar für bemannte Marsflüge auftreiben wollte, ist seit Mitte Januar Konkurs. Der «Landbote» hatte diese Meldung als erste Zeitung drin. Vor mittlerweile drei Wochen, zusammen mit Aussagen des letzten Schweizer Kandidaten, dem Elgger Steve Schild.

Dann passierte lange nichts. Anfangs Woche ging die Meldung dann doch noch um die Welt. Nicht, weil es etwas dauerte, bis der «Landbote» in die Welt hinausverteilt wurde, sondern weil ein Nutzer der Online-Plattform Reddit auf den Konkurs aufmerksam machte. Halt in der Weltsprache Englisch, statt in provinziellem Deutsch.

Einige grössere Nachrichtenportale wie das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes zitierten den «Landbote» nachträglich aber noch, nachdem auf den Ursprung der Geschichte hingewiesen worden war. Das führt zu interessanten Dynamiken: Je grösser und vertrauenswürdiger eine Plattform ist, umso eher wird sie als Grundlage genommen.

Oder direkter ausgedrückt: Von «Forbes» haben einige Medien abgeschrieben. So kam es, dass man nun in Indien, Italien, Griechenland, Russland und weiteren Ländern die Winterthurer Lokalzeitung erwähnte. In Hongkong machte sich das Online-Medium HK01 gar die Mühe und übersetzte den Namen ins Chinesische (siehe Bild oben). Falls sie also mal in Peking einen «Landboten» brauchen, einfach nach diesen Zeichen am Kiosk suchen. Ein kurzer Check bei Google Translate spuckt als Übersetzung allerdings «Dorfbote» aus. Wenn das die Winterthurer Grossstädter erfahren!

Die Marsmission soll indes allen Unkenrufen zum Trotz weitergehen: Angesichts der internationalen Berichterstattung gab Mars One eine Pressemitteilung heraus, am 6. März soll ein Investor präsentiert werden, der die Schulden in Höhe von 1,1 Millionen Franken tilgen soll. Dann braucht es nur noch rasch sechs Milliarden Franken, bis es losgehen kann. (Zürcher Regionalzeitungen)