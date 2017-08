Zwingli-Wurst und Guetzliformen

Was hat denn bitteschön eine Wurst mit dem Reformator Huldrych Zwingli zu tun? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Eine aktuelle und eine ganz alte. 1522 nämlich nahm der aus dem Toggenburger stammende Zwingli in Zürich an einem Wurst­essen teil. Weil das in der Fastenzeit geschah, war das Essen von Fleisch eine Kampfansage an die (katholische) Obrigkeit. Für deren Kirche predigte Zwingli damals im Grossmünster zwar noch, wollte sie aber reformieren. Statt von Menschen gemachter Verbote sollte künftig alleine das Wort der Bibel Richtschnur sein. Und in der Bibel stand zum Wurstessen in der Fastenzeit eben nichts. Gleich alle Brücken abbrechen mochte Zwingli allerdings nicht. Von den an Hostien erinnernden «Wurst­redli» ass er nichts – von deren Duft wird er aber wohl inhaliert haben.Der erste Protest gegen die katholische Kirche war das Wurstessen bei Drucker Froschauer bekanntlich nicht. Schon einige Jahre früher hatte der Deutsche Martin Luther in Wittenberg seine revolutionären Thesen an eine Türe genagelt. Vor exakt 500 Jahren soll das gewesen sein, ein Jubiläum, das auch die reformierte Zürcher Landeskirche feiert.

Item. Wir kommen zur zweiten Antwort. Als der Turbenthaler Metzgermeister Georg Brunner vom Schwieger­vater ein Wurstrezept aus dem frühen 16. Jahrhundert in die Hand gedrückt erhielt, und sich die von Sohn George Brunner gefertigte Wurst als schmackhaft erwies, war ein Name schnell gefunden: «Zwingli-Wurst» sollte das aus dem Staatsarchiv auferstandene Werk heissen, das ne­ben Rind- und Schweinefleisch auch Salz, Pfeffer, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch und, nicht zu vergessen, ein wenig Schnaps aus dem Toggenburg, enthält. Erstmals serviert wurde die Wurst im Mai am Kirchenjubiläum in Turbenthal (der «Landbote» berichtete).

Schindluder mit Luther

Ins Staunen geriet man in der Metzgerei Brunner, als sich wenig später die Landeskirche meldete und mitteilte, dass der Name Zwingli-Wurst geschützt sei, ebenso wie «Zwingli-Bier» und «Zwingli-Wein». Die Landeskirche hatte aus den Erfahrungen der deutschen Reformierten gelernt. Dort wird mit dem Namen Luther allerlei Schindluder getrieben. Die Metzgerei Brunner aber erfüllte laut der «Töss­thaler Zeitung» die Kriterien für einen massvollen Umgang mit Zwinglis Namen, weshalb den Brunners dessen Nutzung genehmigt wurde. Von den Einkünften liefern sie einen Teil der Kirchgemeinde ab.

Produktion der Zwingli-Wurst. Metzgerei Brunner via Youtube

Laut den Brunners ist die Wurst in Turbenthal ein Renner und auch auf Facebook läuft sie gut. Ein herziges Filmchen – inklusive Wurstredli – über deren Herstellung wurde im Internet x-fach angeklickt und geteilt. Eine längere Fassung wollen die Filmemacher nachliefern und die historischen und theologischen Hintergründe der Zwingli-Wurst ausleuchten.

Die erste Wurst mit dem Namen Zwingli ist diejenige aus dem Tösstal allerdings nicht. Eine schnelle Recherche zeigt, dass Gleichnamiges auch schon in Appenzell Aussenroden und im Kloster Kappel am Albis serviert wurde. Das «gutbürgerliche» Zwinglibier seinerseits wird in Neu St. Johann gebraut. Einen eigentlichen Zwingli-Wein gibt es nicht, doch liefert und verkauft das Rudolfinger Weingut Zuber den «speziellen» Festwein «500 Jahre Reformation». Im Internetshop der Landeskirche ist ausserdem zum Preis von vier Franken pro Stück das «Re-Förmchen» erhältlich: eine Guetzliform mit der Silhoutte von Ulrich Huldrych Zwingli. (Landbote)