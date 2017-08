oBikes nur aus Versehen in Illnau-Effretikon

Die singapurischen Leihvelos von oBike sind derzeit in aller Munde. Die Velos, die man per Handy orten und bezahlen kann, verbreiten sich in diesen Tagen epidemieartig in den Städten der Schweiz.

In der Region Winterthur zeigt das oBike-App bisher jedoch einzig am Bahnhof Effretikon O-Bikes an. 65 silbrig-gelbe Drahtesel sind am Wochenende dort abgeladen worden.

Wie Radio 1 heute berichtete, sollten die Leihvelos ursprünglich aber gar nicht in Illnau-Effretikon landen. Der Singapurer Velo-Verleiher hat sie bloss «aus Versehen» dort plaziert – wie auch in Uster, wo eigentlich auch keines der dort abgestellten 40 Leihvelos hätte landen sollten. oBike will die in den beiden Städten plazierten Velos denn auch schnellstmöglich wieder entfernen.

«Ein Abstimmungsproblem»

Gegenüber Radio 1 lässt sich der Leihvelo-Konzern zitieren: «oBike hat keine Absicht, den Bike-Sharing-Service in kleineren Städten wie Uster oder Ilnau-Effretikon einzuführen. Dass dort offenbar oBikes stehen, ist auf ein Abstimmungsproblem mit unserem lokalen Logistikpartner zurückzuführen. Wir klären dies derzeit ab und werden die Velos so rasch wie möglich einziehen.»

Wo die Leihvelos stattdessen hätten landen sollen, ist nicht bekannt. (huy)