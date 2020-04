Viel mehr Corona-Tests möglich – Regionale Testzentren sind noch nicht ausgelastet Während Epidemiologen dringend fordern, mehr Menschen auf das Coronavirus zu testen, läuft in den Zentren in Winterthur und Umgebung noch nicht allzu viel. Mirko Plüss

Erst 20 von 50 möglichen Tests pro Tag: Corona-Anlage auf dem Parkdeck des Bahnhofparkhauses. Foto: Madeleine Schoder

Auf dem Parkdeck des Winterthurer Hauptbahnhofs kann man sich jetzt im Auto auf das Coronavirus testen lassen - sofern man mehrere Symptome aufweist, einer Risikogruppe angehört oder im Gesundheitswesen arbeitet. 20 Tests werden so täglich via Drive-in durchgeführt, möglich wären derzeit 50.

Auch in anderen regionalen Testzentren ist man teils noch deutlich von der maximalen Kapazität entfernt. Im Triage-Pavillon des Kantonsspitals werden 50 Personen pro Tag getestet. Die Kapazität kann laut Medienstelle «in kurzer Zeit von jetzt zwei auf fünf Abklärungsspuren erhöht werden». Es wären also zwei- bis dreimal so viele Tests möglich.

Keine Tests in Marthalen

In Marthalen, wo ebenfalls ein Testzentrum zur Entlastung der Hausärzte eingerichtet wurde, wird noch gar nicht getestet. Derzeit reiche die Kapazität der Arztpraxen, heisst es auf Anfrage. Falls benötigt, könnten ab sofort 100 Tests pro Tag durchgeführt werden. Vom Medbase-Container vor dem Einkaufszentrum Neuwiesen, dem vierten regionalen Testzentrum, waren keine Zahlen erhältlich.

Die Testzentren halten sich bei ihrer Strategie an die vorgegebenen Kriterien des Bundes, welche recht eng gefasst sind und Menschen mit leichten Symptomen von den Tests ausschliessen. Epidemiologen fordern jedoch seit längerem, deutlich mehr zu testen, um ein besseres Bild der Virusverbreitung zu erhalten.

So plädiert der Epidemiologe Marcel Salathé am Dienstag in der NZZ für Covid-19-Tests schon bei leichten Symptomen. Mit dieser Strategie könne jeder einzelne neue Fall schnell identifiziert und rasch isoliert werden.

Unispital testet Stationäre

Das Universitätsspital Zürich rückte am Dienstag zumindest ein wenig von der gegenwärtigen Strategie ab. Es teilte mit, ab sofort alle Patienten zu testen, die stationär ins Spital eintreten. Also auch jene ohne Corona-Symptome. Ziel dieser Tests sei es, eine Ansteckung der Mitarbeitenden und anderer Patienten zu verhindern. Pro Tag hat das Unispital eine Kapazität von bis zu 500 Tests.