Gastrokolumne Angerichtet – Regionaler geht es kaum – der Hirsch von der Weide nebenan In der Hirschfarm Adetswil wirtet seit Anfang Jahr eine junge Spitzenköchin, die auf Regionalität setzt. Ein Testessen im umgebauten Rinderstall. Jonas Gabrieli

Hauchzartes Fleisch: Der Damhirsch aus Adetswil. Foto: Jonas Gabrieli

Das Restaurant Hirschfarm bei Adetswil im Zürcher Oberland ist einfach zu finden. In einem Gehege direkt an der Strasse grasen einige Damhirsche mit Blick auf den Pfäffikersee. Nebenan befindet sich das Restaurant in einem ehemaligen Rinderstall. Es ist entsprechend klein und an diesem Samstagabend mit rund einem Dutzend Gästen bereits zur Hälfte gefüllt.

Die Damhirsche befinden sich in einem Gehege direkt neben dem Restaurant Hirschfarm. Foto: Jonas Gabrieli

Aus der Küche begrüsst uns Stefanie Steiner. Sie übernahm Anfang Jahr mit 21 Jahren die Pacht der Hirschfarm. Zuvor hatte sie in der Spitzengastronomie im In- und Ausland gearbeitet. 2018 erreichte sie beim Schweizer Kochlehrlingswettbewerb «Gusto18» den zweiten Platz. Die Erwartungen an unser Abendessen sind hoch.

Das Angebot ist stark auf Regionalität ausgerichtet. Das Hirschfleisch stammt vom Gehege nebenan oder aus eigener Jagd, das restliche Fleisch, der Käse, die Eier und ein Teil der Früchte und Gemüse stammt aus Bäretswil, der Nachbargemeinde.

Der leichte Sommersalat überzeugt mit seiner Vielfalt an Geschmäcken und Konsistenzen. Foto: Jonas Gabrieli

Wir bestellen als Vorspeise einen leichten Sommersalat mit knusprigen Bergkäsewürfeln (16 Franken). Darin finden sich zudem knackige Radieschenscheiben, grillierte, dünn geschnittene Nektarinen, sauer gepickelte Champignons sowie Granatapfelkerne. Serviert wird das Ganze an einem Peppadew-Dressing, einer süss-pikante Paprikasorte. Die vielfältige Mischung gefällt uns sehr gut.

Das Oberländer Kalb an Pfifferlingssauce und Weinjus. Foto: Jonas Gabrieli

Weil der Jäger schon länger kein Wildschwein mehr geschossen hat, bestellen wir Hirsch vom Gehege nebenan (44). Dieser kommt hauchzart daher und schmilzt auf der Zunge regelrecht. Begleitet wird das Fleisch von einer Wacholder-Gin-Rahmsauce, in die man sich hineinlegen möchte. Die buttrig glänzenden Spätzli sind ebenfalls ein Traum. Dazu gibt es Rahmwirsing, knackige Kräuterseitlinge und süsse Preiselbeerkonfitüre.

Meine Begleitung ist mit ihrem Oberländer Kalb an Pfifferlingssauce und Weinjus (44) ebenfalls sehr zufrieden. Das knackige Marktgemüse thront auf einem sehr luftigen Kartoffelstock, der an kleine Wolken erinnert.

Unter dem Himbeersorbet und den warmen Sommerbeeren versteckt sich noch eine Schokoladen-Crème-Brûlée. Foto: Jonas Gabrieli

Zum Dessert bestellen wir uns noch eine kleine Schokoladen-Crème-Brûlée (13), die mit warmen Sommerbeeren und einem selbst gemachten Himbeersorbet bedeckt ist. Die Mischung aus kalt, warm, weich und knackig schmeckt uns ausserordentlich gut und ist der perfekte Abschluss eines gelungenen kulinarischen Ausflugs ins Zürcher Oberland.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

