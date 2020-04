Kein Turnevent in Neftenbach – Regionalmeisterschaften sind definitiv abgesagt Ursprünglich wurden 3000 Turnerinnen und Turner in Neftenbach erwartet. Jetzt fallen die Regionalmeisterschaften Winterthur und Umgebung ganz aus. Dagmar Appelt

In Neftenbach werden dieses Jahr keine Regionalmeisterschaften durchgeführt. Symbolbild: Heinz Diener

Bis zuletzt hat das Organisationskomitee RMS 2020 auf eine Durchführung der Regionalmeisterschaften 2020 in Neftenbach gehofft. Jetzt hat der Bundesrat Klarheit geschaffen: Grossevents sind aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende August untersagt. So muss das Turnfest endgültig abgeblasen werden. «Wir haben alles versucht, um die RMS 2020 stattfinden zu lassen. Trotz der grossen Arbeit und dem vielen Herzblut müssen wir nun leider absagen», bedauert das OK auf der Website von RMS 2020.