Kann sie die hohen Erwartungen erfüllen? Margot Robbie alias Barbie stellt es unter Beweis. Foto: PD

Wie kommt Barbie aus ihrem Barbieland in die echte Welt? Sie steigt erst in ihr rosa Cabrio, dann auf ihr rosa Boot, dann auf ihr rosa Schneemobil, dann auf ihr rosa Fahrrad und schliesslich in ihre Weltraumrakete. Irgendwann steht sie auf Rollerblades in Venice Beach, wo die echten Menschen leben, die sonst mit ihr spielen.