Die Folgen von Zürichs Attraktivität – Reiche übernehmen die Stadt Die Zusammensetzung der Stadtzürcher Bevölkerung hat sich stark verändert. Für den unteren Mittelstand wird es immer schwieriger, in der Stadt zu leben. Beat Metzler

In diesem sanierten Haus an der Müllerstrasse im Kreis 4 wird eine 2½ -Zimmer-Wohnung bis zu 4400 Franken kosten. Die neuen Zürcherinnen können sich das leisten. Foto: Silas Zindel

An manchen Orten, an der Europaallee beispielsweise, hat sich Zürich während der letzten Jahrzehnte in eine neue Stadt verwandelt, kaum wiedererkennbar für jemanden, der nach langer Zeit in die frühere Heimat zurückkehrte.