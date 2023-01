Die Welt eines Staatsleugners – Reichsbürger drohte Bündner Konkursamt mit Militär und Waffengewalt Ein Deutscher pochte auf seinen Diplomatenstatus, rammte ein Polizeiauto und setzte sich ins Ausland ab, bis ihn ein ungarisches Spezialkommando verhaftete. Der Fall eines Reichsbürgers. René Laglstorfer

Franz Mauser (Name von der Redaktion geändert) behauptet, dass der Staat eine Firma sei. Er spricht davon, dass die Polizei an eine private Sicherheitsfirma verkauft worden sei. Und der 62-Jährige gab sich in der Vergangenheit als Mitglied des russischen Militärstabs und Geheimdienstes aus. Er bezeichnete sich als deutscher Missionsleiter der Vereinten Nationen (UNO) und schien felsenfest an seine «diplomatische Immunität» zu glauben.