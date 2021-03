Marta Bassino

Die Königin des Riesenslaloms, zumindest in dieser Saison. Die Frau aus dem Piemont gewann vier Rennen in dieser Disziplin. Mit Robinsons Zeit hat sie arg zu kämpfen, einmal bleibt sie sogar etwas hängen. Am Ende schliesslich sind es fast eineinhalb Sekunden, das wirft sie auf Zwischenrang 5 zurück.