Vorstellung – Rein elektrisch auf Geschäftsreise Mit der neuen Generation des 7ers führt BMW den Elektroantrieb für diese Modellreihe ein. Zwei Plug-in-Hybride und eine Dieselvariante runden das Angebot ab. Dave Schneider

Die gesplitteten Scheinwerfer des neuen 7ers sorgen für Diskussionsstoff im Internet. Foto: BMW

Nachdem die Bilder bereits im Internet geleakt wurden, hat BMW nun den neuen 7er offiziell präsentiert. Die siebte Generation der Oberklasse-Limousine soll noch im November auf den Schweizer Markt kommen – zunächst allerdings als rein elektrisch angetriebene Variante i7. Später folgen zwei Plug-in-Hybride sowie eine Dieselvariante.

Das Design des neuen 7ers gab bereits im Vorfeld zu reden, wie es das bei allen neuen BMW-Modellen in letzter Zeit gab. Der immer grösser werdende Nieren-Kühlergrill und zuletzt ein wildes Wechselspiel von konvexen und konkaven Formen kamen bei der Internet-Community nicht gut an. Doch nun, wo die definitiven Bilder endlich veröffentlicht sind, liefert ein ganz anderes Detail Diskussionsstoff: Zum ersten Mal hat der Siebner nämlich zweigeteilte Scheinwerfer.

Eine Neuheit ist auch, dass der 7er nur noch in einer Länge angeboten wird, und zwar weltweit identisch. Die kürzere Version entfällt, es gibt die Limousine fortan nur noch in XXL. Die Abmessungen nehmen um 130 Millimeter in der Länge, 48 Millimeter in der Breite und um 51 Millimeter in der Höhe zu, die Länge beträgt nun 5,39 Meter. Der Radstand nimmt im Vergleich zur bisherigen Langversion um 5 Millimeter auf 3,22 Meter zu, was sich natürlich in einem enormen Platzangebot im Innenraum niederschlägt.

Privat-Kino im Fond

Dass eine neue Modellgeneration einer Oberklasse-Limousine mit noch mehr Komfort-Features sowie dem Neuesten der Technik ausgestattet ist, versteht sich von selbst. Highlights im neuen 7er sind automatisch öffnende und schliessende Türen, ein beleuchteter Rahmen des Nierengrills, ein aus dem Dachhimmel ausfahrbarer «Theatre Screen» für das Privat-Kino im Fond, mit 31,3-Zoll-Touchscreen als Panoramadisplay in 8K-Auflösung sowie ein neuer Technologiebaukasten mit neuer Sensorgeneration, neuem Software-Stack und einer leistungsstarken Rechenplattform, die künftig automatisierte Fahr- und Parkfunktionen auf Level 3 ermöglichen.

Die grösste Neuheit im 7er ist aber der Elektroantrieb. Der i7 xDrive60 kombiniert zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 400 kW/544 PS zu einem elektrischen Allradantrieb. Der Stromer beschleunigt in 4,7 Sekunden auf 100 km/h und schafft einen Topspeed von 240 km/h – ein Tempo, das für ein Elektroauto völlig irrelevant ist, weil dann die Batterie sehr schnell zur Neige geht. Diese ist riesig und soll mit einer nutzbaren Kapazität von 101,7 kWh eine Reichweite bis 625 Kilometer ermöglichen. Geladen wird mit maximal 195 kW, womit an der entsprechend schnellen Ladesäule in 10 Minuten der Strom für weitere 170 Kilometer gezapft werden kann. Im Laufe des nächsten Jahres kommt mit dem i7 M70 xDrive zudem eine Performance-Variante mit prognostizierten 485 kW/660 PS Leistung auf den Markt.

Zwei spannende PHEV

Bereits Anfang 2023 werden die beiden Plug-in-Hybride 750e xDrive und 760e xDrive, die beide einen 3-Liter-Reihensechszylinder-Benziner mit einem permanenterregten Synchronmotor kombinieren und 360 kW/490 PS respektive 420 kW/571 PS leisten. Beide Varianten sollen eine rein elektrische Reichweite von über 80 Kilometer schaffen. Der 750e stürmt in 4,9 Sekunden auf 100 km/h, der 760e braucht dafür nur 4,3 Sekunden, der Topspeed ist in beiden Modellen bei 250 km/h abgeregelt. Hinzu kommt der voraussichtlich ab Frühling 2023 verfügbare 740d xDrive mit 3-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor (220 kW/300 PS) und 48-Volt-Mildhybridsystem , der in 6,3 Sekunden auf Tempo 100 sowie zu einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h beschleunigt.

Für das richtige Mass an Fahrkomfort sorgt die serienmässige Luftfederung an beiden Achsen inklusive adaptiver Fahrwerksregelung, gegen Aufpreis sind eine Integral-Aktivlenkung sowie eine aktive Wankstabilisierung erhältlich. Wer es lieber sportlich mag, kann das M Sportpaket mit M Sportbremsanlage 20-Zoll-Rädern oder das M Performance Paket mit 22-Zöllern ordern. Zudem werden im Laufe des nächsten Jahres M-Modelle mit modellspezifischen Designmerkmalen und Fahrwerkssystemen verfügbar sein. Die Preise des neuen 7ers sowie des i7 wurden noch nicht bekannt gegeben.

1 / 4 Der rein elektrische i7 soll bis 625 Kilometer weit mit einer Akku-Ladung kommen. Foto: BMW

Fehler gefunden?Jetzt melden.