Ich kenn am Flughafen Zürich jeden Wasserspender und jede Sitzbank, ich weiss, wo man für welche Airline eincheckt und was es für Kleider in den Läden jenseits des Check-in zu kaufen gibt. Ich weiss, welche Rolltreppe man zu welchem Café nehmen und welche Bescheinigung man für welche Destination braucht.

Ich weiss das alles nicht etwa, weil ich die ganze Zeit herumfliege, sondern im Gegenteil, weil ich es so selten tue. Morgen starte ich nämlich zu meinem erst zweiten interkontinentalen Flug überhaupt und bin darum natürlich bereits schon interkontinental aufgeregt. Neurotisch wie ich nun mal bin, möchte ich darum natürlich alles umso besser vorbereiten, um nur ja nicht auf irgendwelche böse Überraschungen zu stossen. Und darum bilde ich mich im Netz zum Flugexperten aus, der ich gar nicht bin.

Ich hab unterdessen wahrscheinlich jedes Youtube-Video gesehen, das irgendwer irgendwann auf dem Flughafen Zürich gedreht hat, und habe jeden Blogeintrag gelesen, der mir Listen bereithält wie «15 Sachen, die man bei einem Flug unbedingt dabeihaben muss» oder «52 Fehler, die Sie auf Ihrem Weg zum Gate vermeiden sollten». Ich hab sogar angefangen, den Grundriss des Flughafens zu studieren, und mir überlegt, ob ich eventuell schon mal die Namen aller Flughafenmitarbeiter auswendig lernen soll, die mir auf meinem Weg in den Flieger begegnen könnten.

Ich bin also so gut vorbereitet, wie man es nur sein kann. Mein Handgepäck könnte auch als Kiosk für Reiseaccessoires fungieren: Ohropax oder Schlafmaske, Steckeradapter oder Ersatzunterwäsche, Socken, Zahnbürste, Decke, Nackenkissen – alles da und dazu Lesestoff für einen 32-mal so langen Flug, wie er tatsächlich dauert. Ich kann also voll beruhigt sein, durchatmen, aufatmen, wohlig schlummern.

Aber das ist das Komische an obsessivem Verhalten wie meinem: Denn trotz Einplanung aller Eventualitäten finde ich des Nachts keinen Schlaf. Und wenn doch, dann albträumt es mir davon, dass ich etwas ganz Wichtiges vergessen habe. Aber weil ich ja an alles gedacht habe, fällt mir einfach beim besten Willen nicht ein, was das sein könnte.

Ich zermartere mir das Hirn, aber ich finde es nicht heraus. Wäre doch viel besser gewesen, ich hätte was vergessen, dann wüsste ich nämlich jetzt, wovor ich Angst habe, dass ich es vergesse.

