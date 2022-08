Kolumne «Tribüne» – Reiseführer darnach Der Kolumnist outet sich als Fan von Reiseführern. Am allerliebsten liest er sie, wenn er von seinen Ferien nach Hause zurückgekehrt ist. Bernhard Thurnheer

Bei der Reiseführer-Lektüre im Nachhinein erlebt der Kolumnist die Ferien gleich ein zweites Mal. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Wenn ich in einem Land Ferien mache, in dem ich noch nie war, kaufe ich mir meistens einen Reiseführer. Welche Sehenswürdigkeiten warten auf mich, was darf ich keinesfalls verpassen, wieso ist das für mich Ungewohnte und Fremde für die Einheimischen völlig logisch und erklärbar, welches sind die geeigneten Transportmittel, die besten, allenfalls günstigsten Hotels und Restaurants? Darüber werde ich meistens umfassend informiert.